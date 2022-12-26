Van'da Âşıklar Kültür Evi hizmete açıldı

Âşık Çağlari (Mehmet Akçay) ve Ozan Kâzımi (Kazım Gülle) tarafından atışmaların gerçekleştiği, türkülerin söylendiği açılış programında, şairler de şiir okudu. Ekrem Babier'in çiğ köfte yoğurduğu, Menderes Balkaya'nın da âşıklara eşlik ederek türkü söylediği program oldukça renkli geçti. Urartu Oteli karşısında, Büyükşehir İşmerkezi yanında hizmete açılan Van Âşıklar Kültür Evi'nde, her hafta Cuma akşamları şiir ve müzik dinletilerinin yapılacağı belirtildi.

Van'daki âşıklık geleneğini yaşatmak için harekete geçen emekli sanatsever isimlerden Sefer Yuka, bundan böyle şair ve âşıkların bir araya geleceği bir iş yerini hizmete açtı. Van Âşıklar Kültür Evi'nin açılışına VANYAŞAD Derneği Başkanı Prof. Dr. Zeki Taştan, İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Birol Duman, Âşık Mehmet Çağlari, Ozan Kazım Gülle, Eğitimciler; Prof. Dr. Fevzi Erdoğan, Şükrullah Yavuzer, Hamit Çelik, Cihat Aras, şairler ve yazarlar katıldı.

TAŞTAN: "GELENEKSEL KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATACAĞIZ"

Açılışta konuşan VANYAŞAD Derneği Başkanı Prof. Dr. Zeki Taştan, Van'da yıllardır âşıklar kahvesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bugün Van'da heyecan verici bir açılışa şahit oluyoruz. Van'da uzun zamandır âşıklar kahvesi yoktu. Yıllar önce var olan âşıklar kahvesinde bu geleneği hep birlikte yaşayabiliyorduk. Özellikle Van'ın canlı şahitleri olan Âşık Çağlari ile Dertli Kazım ağabeyimizle bu âşıklar evinde çok güzel programlara imza atmıştık. Gençler de bu âşıklar evine gelip, geleneksel kültürümüzü, Ercişli Emrah'ın torunları olarak izleyip, ilham alıyorlardı.

Bir şeyler öğreniyorlardı. Bugün bu işe yine Van'ın kültürüne, sanatına, edebiyatına gönül vermiş bir ağabeyimiz Sefer Yuka yanımızda. Kendisi bu ağır yükü omuzladı. Sefer ağabeyimiz kendi büyük iş yerini, sadece bu iş için ihdas edeceğini duyurdu. Kendisine Van'da yaşayanlar olarak, minnettarlığımızı belirtmek istiyoruz. Çünkü hiç kimse böylesi ağır bir külfetin altına girmez

Ama sağ olsun Sefer ağabeyimiz sanat adına, Ercişli Emrah'ın torunu olarak bu işi üstlenmiş oldu. Bizler de Van'da yaşayan şairler, yazarlar, sanatçılar olarak bu külfetin bir yönünden tutarak, değerli ağabeyimize destek olacağız. Van Âşıklar Kültür Evi'nin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AKÇAY: "60 YILDIR SAZ ÇALIYORUM"

Daha sonra söz alan Âşık Çağlari, Van'a böyle bir mekânın kazandırılmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, "13 yaşından beri bu sazı elimde tutuyorum. 60 yıldır saz çalıyorum. 1986 yılında Erzurum'a tayin olduktan sonra orada âşıklığa başladım ve bugüne kadar sürdürüyorum. 2001 yılında açtığım âşıklar kahvesini, 2011 yılına kadar aralıksız devam ettirdik. Depremden sonra kapandı. Umarım burası da uzun yıllar sürer ve âşıklar geleneğimizi bu mekânda sürdürürüz. Böyle bir mekânı Van'a kazandıran Sefer beye de teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

GÜLLE: "HAFTADA BİR GÜN BURADA OLACAĞIZ"

Ozan Kazım Gülle ise, kente böyle bir mekânın kazandırılmasında emeği geçen Sefer Yuka'ya teşekkür ederek, haftada bir gün bu mekânda bir araya geleceklerini ve âşıklar geleneğini yaşatacaklarını vurguladı. Program çiğ köfte ve tatlı ikramı ile son buldu.

Van Bölge Gazetesi