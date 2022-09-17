Van'da kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi

Kent Meydanı'nda gerçekleşen sergide, kadınların yıl boyunca büyük emek vererek hazırladığı ürünler ve çeşitli süs eşyaları sergilendi. Serginin açılışına İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Sergide konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, hem kaymakamlık hem de belediye bünyesinde açılan birçok kursların olduğunu ifade ederek, “Kadın Aile Müdürlüğü tarafından 30 ayrı kursta yaklaşık 8 bin 500 kursiyer bu sene içerisinde mezun oldu. Resim, müzik, çocuk kreşi, trikotaj, tekstil ve süs eşyaları gibi birçok alanda kurslarımız var. Kadınlarımıza hizmet vermeye, onlara yönelik kurslar açmaya devam edeceğiz. 'Kadınlar mutluysa erkekler mutludur' diyoruz.

Hem belediye hem kaymakamlık olarak bu yönde faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Kurs sayılarımız artacak ve bu kurslar sayesinde İpekyolu’na yeni mekanlar kazandıracağız. Bu kurslar sayesinde kadınlar hem yeteneklerini artırıyorlar hem dışarda çalışma imkanı buluyorlar, hem internetten satış yapma imkanı buluyorlar ve en önemlisi sosyalleşiyorlar, iyi vakit geçiriyorlar. Topluma faydalı işler yapıyorlar. Ben buradan bütün kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Sergide konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise Van’da İpekyolu Kaymakamlığı’nın güzel çalışmaları olduğunu vurgulayarak, “İpekyolu ilçemizde üç tane olan Aile Destek merkezlerimiz inşallah önce 8’e, sonra 11’e tamamlanacak. Bütün mahallelerimizde kadınların yoğun bir ilgisi var. Emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Kurdele kesimi ve kursiyerler sertifikalarının takdim edilmesini ardından protokol üyeleri standı gezerek, kursiyerlerden ürünler hakkında bilgi aldı. Program minik öğrencilerin dans gösterisi ve müzik dinletisi ile sona erdi.İHA