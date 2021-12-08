Van'da “KADIN VE SANAT” temalı konser düzenlendi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen jaz konserinde Dilek Sert Erdoğan ve Rustam Rahmedov sahne aldı. Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

10 ARALIK’A KADAR DEVAM EDECEK

Konser öncesi bir konuşma yapan Van TSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç, konserin amacı hakkında bilgiler verdi. Oruç, “AB Bilgi Merkezleri Ağı, ülke çapında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar devam edecek ve Avrupa Birliği’nin 25 Kasım 2020’de açıkladığı yeni Toplumsal Cinsiyet Eylem Planının birinci yıl dönümündeki kazanımlarına ve gelinen duruma bakmayı hedefliyor. Etkinliler kapsamında, Anadolu Futbol Kulüpleri ile yapılacak işbirliklerinde futbol maçlarında pankartlar açılacak, stadyumlar ve binalar turuncu ışıklandırılacak, konser ve dans gösterilerinin yani sıra konferans ve panel etkinlileri de gerçekleştirilecek.” Dedi.

FARK ET – ANLA – ÖNLE

Oruç konuşmasının devamında şunları söyledi: “Van TSO AB Bilgi Merkezi olarak bu yıl ‘Kadın ve Sanat’ temalı bir konser düzenliyoruz. Amacımız, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele haftası kapsamında kadının da toplumsal alanda var olduğunu göstermek. Bugün sanatçımız Dilek Sert Erdoğan ve Rustam Rahmedov konserinde de bu temalara vurgu yapacaklar. Van TSO AB Bilgi Merkezi olarak Kadına Şiddetle Mücadele haftasını destekliyoruz. Kadın ve Şiddet Kelimesinin yan yana gelmediği, kadının toplumun tüm alanlarında hakları ile birlikte var olması dileğiyle programımızın bu bilinç ve amaca hizmet etmesini umuyoruz. Son olarak ‘Fark et – Anla – Önle’ diyoruz.”

ERDOĞAN: VAN’DA OLMAK ÇOK GÜZEL

Daha sonra Dilek Sert Erdoğan, piyanist Rustam Rahmedov’un eşliğinde jaz ve Türk sanat müziğinde ezgiler seslendirdi. Erdoğan yapmış olduğu müziğin yanı sıra kadına şiddetle ilgili de mesajlar vererek, “Van’a geldiğim için çok mutluyum. İyi ki gelmişiz. Geldiğim günden şimdiye kadar çok etkilendim. Bu akşamda çok güzel bir ortam var. Çoğunlukta kadınları burada görmek beni sevindirdi. Kadına yönelik şiddette ne yazık ki sürekli gündemden olan bir ülkeyiz. Ancak AB Bilgi Merkezleri’nin de slogan olarak kullandı fark et, anla ve önle söylemi çok önemlidir. İnşallah kadına şiddet, cinayet ve bunun gibi olayları artık yaşamayız. Etkinliği düzenleyen Van AB Bilgi Merkezi’ne çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Program sonunda; Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras ve TOBB Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle, Dilek Sert Erdoğan ile Rustam Rahmedov’a plaket takdim etti.