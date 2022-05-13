Van'da düğünlerin başlamasıyla birlikte yöresel kıyafetlere ilgi arttı

Başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan ve kadınların günlük giyim tarzı dışında düğün ve nişan gibi törenlerde de kullandığı yöresel bir kıyafet olan Kiras Fistanlar bu yıl düğün sezonu ile birlikte rağbet görmeye başladı. Kiras Fistanlara olan ilgi, bu sektördeki esnafların işlerinde yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Yapılan düğünlerde bir çok kadının tercih ettiği Kiras-Fistan isimli yöresel kıyafetler, genç bayanların da düğünlerde tercih ettiği bir kıyafet.

Van’da tekstil ürünleri satan esnaflar, düğün sezonunun bayram sonrası açılmasıyla işlerinde yoğunluğun yaşandığını söyledi. Birden fazla Kiras-Fistan modelinin olması, kadınların model seçme konusunda uzun zamanını alırken, esnafın da uzun süreli bir mesai harcamasına neden oluyor.

Nazar Fistan Mağazası sahibi Burhan Karaca: “ İş yerimize gelen müşteriler tercih ettikleri tarzda fistan alıyor ve diktiriyor. Her yörenin tarzı farklıdır. Fiyatlar 150 liradan başlıyor, müşterinin tercihine göre bin 500 liraya kadar çıkıyor” dedi.

“BU SENE DÜĞÜN SEZONU İYİ BAŞLADI”

Nazar Fistan Mağazası sahibi Burhan Karaca: “Baba mesleğimizi 36 yıldır sürdürüyoruz. Ürünlerimiz yurt dışından geliyor. Çin, Hindistan, Endonezya, Kore ve Dubai’den. Pandemiden dolayı düğünlerin çoğu ertelenmişti ancak şimdi pandeminin etkisi bitince, ertelenen ve yeni yapılacak olan düğünler yapılmaya başlandı. Bu da bizim işlerimize olumlu yansıdı. Pandemi süreci bizi çok olumsuz etkilemişti, adeta iş yapamaz duruma gelmiştik. Ama şimdi bir hareketlilik başladı.

İş yerimize gelen müşteriler tercih ettikleri tarzda fistan alıyor ve diktiriyor. Çoğu ürün el işlemelidir, el işlemeli olan ürünler ise diğer ürünlere göre daha pahalıdır. Biz sadece satış yapıyoruz, dikim işini ise terziler yapıyor. Talep eden müşterilerimizi bu dikimi gerçekleştiren terzilere yönlendiriyoruz. Dikim bedeli de 60 liradan başlıyor, dikilecek modele göre 200 liraya kadar değişiyor. Satışlarımız iyi, yoğunluk var, bu sene düğün sezonu iyi başladı” şeklinde konuştu.

Presjtijhaber