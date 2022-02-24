Van'da Dengbej programı
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Van'da Dengbej programı düzenlenecek.
Van Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında dengbêj programı düzenliyor.
Şubat ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği programlarla kentin tanıtım ve kültürel gelişimine katkı sunan Van Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu da renkli programlar düzenleyeceği belirtildi.
26 Şubat Cumartesi günü akşam saat 16.00’da moderatörlüğünü Mehmetcan Ulaş’ın yapacağı dengbêj programında; Dengbêj İsmet, Dengbêj Aydın, Dengbêj Şah İsmail Milani ve Dengbêj Miraz’ın birbirinden güzel eserleri seslendireceği belirtildi.
Halka açık ücretsiz düzenlenecek dengbêj programı için saat 15.00’da valilik önünden servis kaldırılacağı bildirildi.
|İmsak
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|Yatsı
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|1. Sakaryaspor
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|26
|55
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|26
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|26
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|O
|P
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|26
|63
|2. Konyaspor
|26
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|26
|46
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|26
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|6. Beşiktaş
|26
|41
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|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Gaziantep FK
|26
|36
|11. Karagümrük
|26
|36
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
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|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|24
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Crystal Palace
|26
|29
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|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|25
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|25
|17