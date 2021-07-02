Van'da Dengbej Gecesi

Van'da bir kültür ve sanat merkezi tarafından dördüncüsü düzenlenen dengbej gecesine gençler yoğun ilgi gösterdi.

Kültür & Sanat 02.07.2021, 11:09 02.07.2021, 11:16
Van'da Dengbej Gecesi

Van'da bir kültür ve sanat merkezinde düzenlenen gecede, hikaye anlatıcısı Mam Aziz’in yanı sıra dengbej İsmail Seyranoğlu ve Pervin Kaplan katıldı. Dengbejlerin seslendirdiği ezgilerle güzel vakit geçiren vatandaşlar, Mam Aziz tarafından anlatılan hikayelerle zaman zaman duygulu anlar yaşadı.

Dördüncüsü düzenlenen geceyle ilgili açıklamada bulunan Kültür Sanat Merkezi Başkanı Necdet Bayat, yaklaşık 21 yıldır Van ve bölgede faaliyet yürüttüklerini ifade ederek, “Bu akşam daha önce tekrarını yaptığımız bir etkinliğimiz gerçekleşecek. Uzun zamandır yapıyoruz. Pandemiden dolayı biraz ara verdik ama süreç normalleşince bizde etkinliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu gece dördüncü dengbejler buluşması olacak. Katılım güzel. Uzun zaman sonra tekrar sahne almaktan dolayı heyecanlıyız” dedi.

Dengbej İsmail Seyranoğlu ve Pervin Kaplan’ın katıldığı geceye gençlerin gösterdiği ilginin mutluluk verici olduğuna vurgu yapan Bayat, “Normalde dengbejleri bu bölgede belli yaş oranının üzerinde insanlar dinliyor ama bu akşam buradaki kitlemiz genç kitle. Genç kitlenin dengbej etkinliklerine ilgi duyması, bizi bir sonraki etkinliğe biraz daha yaklaştırıyor. Hepimiz için güzel bir gece olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Geceye ilgi duyan gençler ise dengbejlerin halk arasında ayrı bir kültüre sahip olduğunu belirterek, “Dengbejler Kürt halkının bir değeridir. Dengbejler bizim yazıya geçmemiş edebiyatımızın sözlü olarak günümüze taşınmasıdır. Bu hem aşk hikayelerimizin hem de tarihimizin bugüne taşınmasında dengbejler büyük rol oynamıştır. Bence Van, bu tür etkinliklerin düzenlenebileceği en iyi yerlerden birisi. Çünkü buradaki insanların buna ilgi duyacağını görüyorum” dediler.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 02 Temmuz 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23