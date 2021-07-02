Van'da Dengbej Gecesi
Van'da bir kültür ve sanat merkezi tarafından dördüncüsü düzenlenen dengbej gecesine gençler yoğun ilgi gösterdi.
Van'da bir kültür ve sanat merkezinde düzenlenen gecede, hikaye anlatıcısı Mam Aziz’in yanı sıra dengbej İsmail Seyranoğlu ve Pervin Kaplan katıldı. Dengbejlerin seslendirdiği ezgilerle güzel vakit geçiren vatandaşlar, Mam Aziz tarafından anlatılan hikayelerle zaman zaman duygulu anlar yaşadı.
Dördüncüsü düzenlenen geceyle ilgili açıklamada bulunan Kültür Sanat Merkezi Başkanı Necdet Bayat, yaklaşık 21 yıldır Van ve bölgede faaliyet yürüttüklerini ifade ederek, “Bu akşam daha önce tekrarını yaptığımız bir etkinliğimiz gerçekleşecek. Uzun zamandır yapıyoruz. Pandemiden dolayı biraz ara verdik ama süreç normalleşince bizde etkinliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu gece dördüncü dengbejler buluşması olacak. Katılım güzel. Uzun zaman sonra tekrar sahne almaktan dolayı heyecanlıyız” dedi.
Geceye ilgi duyan gençler ise dengbejlerin halk arasında ayrı bir kültüre sahip olduğunu belirterek, “Dengbejler Kürt halkının bir değeridir. Dengbejler bizim yazıya geçmemiş edebiyatımızın sözlü olarak günümüze taşınmasıdır. Bu hem aşk hikayelerimizin hem de tarihimizin bugüne taşınmasında dengbejler büyük rol oynamıştır. Bence Van, bu tür etkinliklerin düzenlenebileceği en iyi yerlerden birisi. Çünkü buradaki insanların buna ilgi duyacağını görüyorum” dediler.
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