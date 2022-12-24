Van'da “Bir Şehir Beş Şair” dinletisi büyük beğeni topladı

Sunuculuğunu radyo televizyon programcısı Hakan Pütün'ün yaptığı programda, YYÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Taştan, Şair-Yazar Müştehir Karakaya ve radyo televizyon programcısı Mehmet Fatih Yılmaz dinleyenlere unutulmaz bir şiir resitali yaşattı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programda, kanunda Dilşan Aslan ve neyde Yunus Elçi ise muhteşem ezgilerle dinleyenlerden tam not aldı.

Van Bölge Tiyatrosu sahnesinde sanatseverlerle buluşan şair ve yazarlar, Van'da bir ilki gerçekleştirerek biletli şiir ve müzik dinletisi düzenledi.

Program ile ilgili açıklamalarda bulunan şair ve yazarlar, amaçlarının maddi bir kazanç elde etmek olmadığını belirterek, “İnsanların şaire ve şiire olan sevgisinin elbette ki maddi bir karşılığı olmaz, ama ortada bir emek varsa buna saygı çok önemlidir.

Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan dinleyici kitlemiz ile bunu iliklerimize kadar hissettik. İyi ki varlar. Bu akşam dört şair arkadaş ve müzisyenlerimizle şiire, şaire ve müziğe olan özlemin acısını doyasıya çıkardığımıza inanıyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz” dediler.

Program, şiirler ve türkülerin okunmasının ardından ney ve kanun dinletisi ile son buldu.İHA