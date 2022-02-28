Van Büyükşehir'den Kadınlara Savat Kursu

Kökeni Urartulara kadar dayanan, 2 bin 800 yıllık geçmişi olan savatlı gümüş işlemeciliği kursu, Van Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde yeniden hayat buluyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan savatlı gümüş işlemeciliği kursunda kadın kursiyerlere savatlı gümüş işlemeciliğinin incelikleri öğretiliyor. Savat ustalarından Sadullah Özmen tarafından verilen kursta kadınlar hem meslek öğreniyor hem de unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Ayrıca 7 ay sürecek kursun sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ustalık belgesi verilecek.

Van Büyükşehir Belediyesi olarak amaçlarının kadın istihdamına katkı sağlamak olduğunu belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, “Savatlı gümüş ilimizin önemli değerlerinden biri. Şu anda savatlı gümüş işlemeciliği kentimizde çok az yapılıyor. Bizlerde bu unutulmaya yüz tutmuş mesleği yeniden canlandırmak için kurs açtık. Amacımız bu kadınların iş hayatına girmelerini sağlamak ve onlara ekonomik bir değer kazandırmak. Şu anda kursumuza yoğun bir ilgi var. Kursa gelen öğrenciler sertifika alarak el sanatını yaygınlaştıracaklar” dedi.

Böyle bir kursun açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirten kadınlar ise “Kurs sayesinde hem boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz hem de büyükşehir belediyesi sayesinde savatlı gümüş işlemeciliği mesleğini öğreniyoruz. Bu tür kursların daha sık yapılması biz kadınlar için çok önemli. Kurs için büyükşehir belediyesine teşekkür ediyoruz” dediler.