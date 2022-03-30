Van Büyükşehir Belediyesinin şiir yarışması sonuçlandı
Van Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlemiş olduğu Van temalı şiir yarışması sonuçlandı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 21 Şubat’ta başlatılan Van temalı şiir yarışmasının kazananları belli oldu. Yarışmaya, Türkiye’nin 52 farklı noktasından Van ilinin sahip olduğu doğal ve tarihi değerleri, kültürel mirası, gelenek ve göreneklerini anlatan 264 eser katıldı. Seçici kurul tarafından yapılan online oylamayla birinci Yaşar Bayar olurken, ikinci Turgut Ataşçı, üçüncü ise İbrahim Şaşma oldu. Yine yarışmada Yunus Laçin ve Halil Gürkan ise mansiyon ödüle layık görüldü.
Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Van Büyükşehir Belediyesi tarafından daha sonra duyurulacak olan bir tarihte verileceği belirtildi.
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|O
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|30
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|30
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|6. Başakşehir
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|30
|47
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|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
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|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
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|O
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|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
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|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
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|27
|35
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|27
|35
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|35
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|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
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|31
|17. Denizlispor
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|30
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|27
|28
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|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
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|48
|8. Wolverhampton Wanderers
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|10. Leicester City
|27
|36
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|29
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|34
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|31
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|30
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|25
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