Van Büyükşehir Belediyesi'nden yoğun etkinlik takvimi
Van Büyükşehir Belediyesi Mart ayı haftalık yapacağı ücretsiz kültür-sanat etkinlik programını belirtti.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak için düzenlenen ücretsiz programların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Her hafta bir biriden güzel konser, sinema, sergi, doğa etkinliği, yürüyüş, söyleşi ve tiyatro oyunlarını çocuk ve yetişkinler ile buluşturan Van Büyükşehir Belediyesi, bu haftada 5 etkinlikle Vanlılara güzel bir hafta geçirmeyi hedefliyor.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla 9 Mart Çarşamba günü saat 13.00’da ünlü yazar Murathan Mungan’ın eşsiz eserlerinden biri olan ‘Taziye’ oyunu, 12 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da Max Frisch’in ‘Süleyman ve Öbürsüler’ adlı oyunu, 13 Mart Pazar günü 14.00’da ise Çanakkale Savaşları’nın anlatıldığı ‘Lal 7 Bölge 7 İklim’ isimli tiyatro oyunu sanat severlerin beğenisine sunulacak.
12 Mart Cumartesi günü kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında ise Edremit ilçesi Şamran Kanalında yürüyüş etkinliği düzenlenecek. Programa katılmak isteyen doğaseverler için Van Büyükşehir Belediyesi önü, Soydan Kavşağı, Eski Emniyet Müdürlüğü önü ve Edremit ilçe meydanından saat 10.00’da araçlar kaldırılacak.
Haftanın son etkinliği ise 13 Mart Pazar günü saat 19.30’da Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli konferans salonunda (Hilton Oteli Karşısı) 19.30’da yapılacak. Gecede Van Türk Musiki Derneği sanatçıları birbirinden güzel şarkılarını seslendirecek. Programların tamamı ücretsiz olurken, tüm Vanlılar davetlidir” denildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|28
|62
|2. 1461 Trabzon FK
|28
|58
|3. Bodrumspor
|28
|56
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|28
|50
|5. Sivas Belediyespor
|28
|49
|6. Somaspor
|28
|48
|7. Afjet Afyonspor
|28
|47
|8. Çorum FK
|28
|47
|9. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|28
|47
|10. İnegölspor
|28
|41
|11. Ankaraspor
|28
|40
|12. Etimesgut Belediyespor
|28
|36
|13. Serik Belediyespor
|28
|31
|14. Diyarbekirspor
|28
|29
|15. Adıyaman FK
|28
|29
|16. Sarıyer
|28
|28
|17. Turgutluspor
|28
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|28
|21
|19. Kahramanmaraşspor
|28
|16
|20. Niğde Anadolu FK
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Erzurumspor
|27
|44
|6. Eyüpspor
|26
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17