Van'a has Ayran Aşı, tescil belgesi aldı

Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonuçlanarak, Van'ın yöresel yemeklerinden Ayran Aşı'na 'Coğrafi İşaret ve Marka Belgesi' verildi. Van'ın değerlerine sahip çıkmaya devam eden Van Ticaret ve Sanayi Odası, Ayran Aşı yemeğine de 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' almanın mutluluğunu yaşıyor.

Van TSO öncülüğünde başlatılan çalışmalarla, Van ile özdeşleşen ürünler tescil belgesi almaya devam ediyor. Van'a özgü ürünlerin coğrafi işaret tescillerini yapmak üzere çalışma başlatan Van TSO, birçok ürünün tescillenmesini sağladı. Bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonucu, kentin kadim lezzetlerinden Ayran Aşı'na da "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde tescil belgesi alan Van Kilimi, Murtuğa, Van Gül Reçeli, Van Kahvaltısı, Van Kavutu, Van Keledoşu, Van Otlu Peyniri, Van Savatlı Gümüş İşletmeciliği, Van Pastası ve Sengeser Yemeği'nin ardından, Ayran Aşı da 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van TSO Başkanı Necdet Takva, Van'ın önemli lezzetlerinden olan Ayran Aşı için de 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' alındığını duyurdu.

Bölgegazetesi