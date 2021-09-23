Üvercinka Kültür Sanat Festivali Başlıyor
27 Eylül’de başlayıp 3 Ekim’de sona erecek Kültür Sanat Festivali kapsamındayedi gün boyunca edebiyattan sinemaya,tiyatrodan müziğe birçok sanatsal etkinliği Vanlılarla buluşturacak.
27 Eylül’de başlayıp 3 Ekim’de sona erecek Kültür Sanat Festivali kapsamındayedi gün boyunca edebiyattan sinemaya,tiyatrodan müziğe birçok sanatsal etkinliği Vanlılarla buluşturacak.
Festivalin içeriğine ve süren hazırlıkçalışmalarına ilişkin konuşan Üvercinka Kültür Sanat Akademi’nin Sanat Koordinatörü Hasan Bayam, yedi gün boyunca birçok sanat disiplininden etkinliklerin olacağı festivale ilişkin şunları söyledi: “Aylardır devam eden hazırlık çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Festival kapsamında Moda Sahnesi, Kadıköy Emek Sahnesi ve Amed Şehir Tiyatrosu gibi önemli kurumlara ait birçok tiyatro oyununu ve akademimizde çıkarmış olduğumuz çocuk oyunu ve pantomim gösterimini seyirciyle buluşturacağız. Bunun yanındafilm gösterimi, felsefe atölyesi gibietkinliklerimiz olacaktır. Kurumumuz bünyesinde çalışmalarını sürdüren çok dilli ve çok sesli Üvercinka Koro da ilk defa dinleyici karşısına çıkacak. Çocuklara dönük etkinliklerimizin de olacağı festivalimiz, yedinci yani kapanış gününde farklı sanatçı ve grupların sunum yapacağı müzik şöleniyle son bulacak.Biz kurum olarak büyük emekler vererek Vanlılara pandeminin etkisini sürdürdüğü şu süreçte moral vermek istiyoruz. Bu yüzden heyecanlıyız.Van’da yaşayan tüm insanları bu heyecanımıza ortak olmaya bekliyoruz.”
Van Devlet Tiyatrosu’nda gerçekleşecek Festivalin programı ise şöyle;
1.GÜN
27 Eylül Pazartesi
Açılış Kokteyli ve açılış konuşması 14.00
Üvercinka çok sesli korosu konseri 17.30 (Van Devlet Tiyatrosu)
Ormanlardan Hemen Önceki Gece (Tiyatro-Moda Sahnesi) 19.00 (Van Devlet Tiyatrosu)
2. GÜN
28 Eylül Salı
Buzlar Diyarı -1.Seans (Çocuk Tiyatrosu- Üvercinka Tiyatro) 15.00 (Van Devlet Tiyatrosu)
''Görülmüştür'' Filmi gösterimi-Yönetmen Serhat Karaaslan’la söyleşi 19.00
3. Gün
29 Eylül Çarşamba
Don Kişot 1. seans (Tiyatro-Şanoya Bajêr a Amedê) 16.00 (Van Devlet Tiyatrosu)
Don Kişot 2. seans (Tiyatro-Şanoya Bajêr a Amedê) 19.00 (Van Devlet Tiyatrosu)
4.Gün
30 Eylül Perşembe
Felsefe Atölyesi 14.00
Yazar Ebru Ojen’le edebiyat söyleşisi ve imza etkinliği 19.00
5.Gün
1 Ekim Cuma
Pantomim gösterisi (Üvercinka Tiyatro) 15.00 (Van Devlet Tiyatro)
Yazar Yavuz Ekinci’yle edebiyat söyleşisi ve imza etkinliği19.00 (Van Devlet Tiyatrosu)
6.Gün
2 Ekim Cumartesi
Ressam Mehmet Göktepe’nin resim sergisinin açılışı 14.00 (Üvercinka Sanat Galerisi)
Buzlar Diyarı 2.seans ( Üvercinka Tiyatro) 16.00 (Van Devlet Tiyatrosu)
Herkes Kocama Benziyor Oyunu ( Kadıköy Emek Tiyatrosu) 19.00 (Van Devlet Tiyatrosu)
7. GÜN/FİNAL
3 Ekim Pazar
KONSER:
KANUN DİNLETİSİ
UD DİNLETİSİ
RETRO (SLOW+POP)
ODEON (ROCK MÜZİK)
SÜRPRİZ SANATÇILAR
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman FK
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Hatayspor
|6
|13
|3. Trabzonspor
|5
|13
|4. Altay
|6
|12
|5. Karagümrük
|6
|11
|6. Konyaspor
|5
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Kayserispor
|6
|10
|9. Alanyaspor
|5
|9
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Kasımpaşa
|5
|5
|16. Göztepe
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0