Üvercinka Kültür Sanat Festivali Başlıyor

27 Eylül’de başlayıp 3 Ekim’de sona erecek Kültür Sanat Festivali kapsamındayedi gün boyunca edebiyattan sinemaya,tiyatrodan müziğe birçok sanatsal etkinliği Vanlılarla buluşturacak.

Festivalin içeriğine ve süren hazırlıkçalışmalarına ilişkin konuşan Üvercinka Kültür Sanat Akademi’nin Sanat Koordinatörü Hasan Bayam, yedi gün boyunca birçok sanat disiplininden etkinliklerin olacağı festivale ilişkin şunları söyledi: “Aylardır devam eden hazırlık çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Festival kapsamında Moda Sahnesi, Kadıköy Emek Sahnesi ve Amed Şehir Tiyatrosu gibi önemli kurumlara ait birçok tiyatro oyununu ve akademimizde çıkarmış olduğumuz çocuk oyunu ve pantomim gösterimini seyirciyle buluşturacağız. Bunun yanındafilm gösterimi, felsefe atölyesi gibietkinliklerimiz olacaktır. Kurumumuz bünyesinde çalışmalarını sürdüren çok dilli ve çok sesli Üvercinka Koro da ilk defa dinleyici karşısına çıkacak. Çocuklara dönük etkinliklerimizin de olacağı festivalimiz, yedinci yani kapanış gününde farklı sanatçı ve grupların sunum yapacağı müzik şöleniyle son bulacak.Biz kurum olarak büyük emekler vererek Vanlılara pandeminin etkisini sürdürdüğü şu süreçte moral vermek istiyoruz. Bu yüzden heyecanlıyız.Van’da yaşayan tüm insanları bu heyecanımıza ortak olmaya bekliyoruz.”

Van Devlet Tiyatrosu’nda gerçekleşecek Festivalin programı ise şöyle;

1.GÜN

27 Eylül Pazartesi

Açılış Kokteyli ve açılış konuşması 14.00

Üvercinka çok sesli korosu konseri 17.30 (Van Devlet Tiyatrosu)

Ormanlardan Hemen Önceki Gece (Tiyatro-Moda Sahnesi) 19.00 (Van Devlet Tiyatrosu)

2. GÜN

28 Eylül Salı

Buzlar Diyarı -1.Seans (Çocuk Tiyatrosu- Üvercinka Tiyatro) 15.00 (Van Devlet Tiyatrosu)

''Görülmüştür'' Filmi gösterimi-Yönetmen Serhat Karaaslan’la söyleşi 19.00

3. Gün

29 Eylül Çarşamba

Don Kişot 1. seans (Tiyatro-Şanoya Bajêr a Amedê) 16.00 (Van Devlet Tiyatrosu)

Don Kişot 2. seans (Tiyatro-Şanoya Bajêr a Amedê) 19.00 (Van Devlet Tiyatrosu)

4.Gün

30 Eylül Perşembe

Felsefe Atölyesi 14.00

Yazar Ebru Ojen’le edebiyat söyleşisi ve imza etkinliği 19.00

5.Gün

1 Ekim Cuma

Pantomim gösterisi (Üvercinka Tiyatro) 15.00 (Van Devlet Tiyatro)

Yazar Yavuz Ekinci’yle edebiyat söyleşisi ve imza etkinliği19.00 (Van Devlet Tiyatrosu)

6.Gün

2 Ekim Cumartesi

Ressam Mehmet Göktepe’nin resim sergisinin açılışı 14.00 (Üvercinka Sanat Galerisi)

Buzlar Diyarı 2.seans ( Üvercinka Tiyatro) 16.00 (Van Devlet Tiyatrosu)

Herkes Kocama Benziyor Oyunu ( Kadıköy Emek Tiyatrosu) 19.00 (Van Devlet Tiyatrosu)

7. GÜN/FİNAL

3 Ekim Pazar

KONSER:

KANUN DİNLETİSİ

UD DİNLETİSİ

RETRO (SLOW+POP)

ODEON (ROCK MÜZİK)

SÜRPRİZ SANATÇILAR