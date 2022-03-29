Tuşba Belediyesinden okullara kitaplık ve kitap desteği

Gençlere yönelik eğitim, spor, kültür, sanat, bilim ve teknoloji alanında hayata geçirdiği projelerle maddi ve manevi olarak daima gençlerin yanında olan Tuşba Belediyesi, kırsal mahalle okullarına kitaplık kurup, kitap desteğinde bulunuyor. Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatlarıyla okula kitaplık kurma ve kitap dağıtımı projesi çerçevesinde Çomaklı ve Kozluca mahallelerine giden Belediye Meclis Üyeleri Mahmut Ekinci ve Havva Duran ile bazı birim müdürleri, okulları ziyaret ettiler.

Minik öğrencilere Başkan Akman’ın selam ve sevgilerini ileten Meclis Üyeleri Ekinci ve Duran, Tuşba Belediyesi olarak eğitimi ön planda tutan bir anlayışla okullara ve öğrencilere araç gereç desteğinde bulunduklarını belirttiler. Kütüphane Haftası dolayısıyla kırsal mahallelerde kurdukları kitaplıkların açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Meclis Üyeleri Ekinci ve Duran, “Öğrencilerimiz için en büyük ve en değerli hediyenin kitap olduğunu düşünerek yola çıktık. Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını ve kitap sevgilerini artırmak amacıyla eğitimci olan Belediye Başkanımız Salih Akman’ın direktifleri ile kitaplığı olmayan kırsal mahallelerimizin okullarına kitaplık ve 50 okulumuza da 5 bin adet hikaye kitabı dağıtımına başladık” dediler.

Çocukların daha kaliteli eğitim alabilmeleri için Tuşba Belediyesi olarak ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini anlatan Meclis Üyeleri Ekinci ve Duran, “İnşallah bu tür etkinliklerin sayısını arttırarak diğer mahallerdeki okulların da eksiklerini tamamlayarak bu şekilde dolu ve güzel kütüphanelerin sayısını artıracağız. Bu vesileyle tüm Türkiye’nin Kütüphane Haftası’nı tebrik ediyor, açılışını yaptığımız kitaplıklarımızın hayırlı olmasını diliyoruz” dediler.



Gerçekleştirilen kitaplık açılışlarının ardında öğrencilere satranç takımı da dağıtan Meclis Üyeleri Mahmut Ekinci ve Havva Duran ile birim müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra mahalleden ayrıldılar.