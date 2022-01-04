Türkiye'nin ilk Kızılay Korusu büyük konser için hazırlanıyor

Şef İhsan Ekin yönetimindeki Kızılay Korosu, 9 Ocak’ta Van’da vereceği konser öncesi hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Deprem, sel ve çığ felaketlerinde vatandaşın yaralarını sarmaya ve üzüntülerine ortak olmaya koşan Kızılay Van Şubesi tarafından düzenlenecek konser ile ilgili açıklamalarda bulunan Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu, “153 yıllık bir kurumu temsilen Türkiye’de ilk defa bir koro oluşturduk. 9 Ocak Pazar günü konserimiz olacak. Bu konsere bütün halkımız davetlidir. Kızılay’ın sadece afetlerde değil, sosyal yönüyle de çalışmaları aralıksız sürüyor.

Güzel şeyler oluyor. Pandemi nedeniyle sosyal etkinlik çalışmalarımıza ara vermiştik. Pandemi hafiflediğinden dolayı böyle bir çalışma gerçekleştirdik ve tüm Van halkını konserimize bekliyoruz. Konserimiz ücretsiz, yalnız bağış yapmak isteyen olursa bunları da yoksul öğrencilerimize, özellikle kız çocuklarımıza eğitim amaçlı dağıtacağız” dedi.

“Kızılay’ın Türkiye’deki ilk projesi”

Şef İhsan Ekin ise koronun tamamen gönüllük esaslı bir koro olduğunu dile getirerek, “Kızılay bünyesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. 9 Ocak saat 19.00’da koromuzun ilk konseri olacak. Bu arada Kızılay’ın Türkiye’deki ilk koro projesidir. Heyecanla konser tarihimizi bekliyoruz. Konserimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı uygulama salonunda yapılacak ve konser geliri tamamen Kızılay’a bağış bünyesinde yapılacak” diye konuştu.İHA