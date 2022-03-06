Tatvan'da halk oyunları şöleni başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun koordinesinde 2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması Bitlis’in Tatvan ilçesinde şölen havasında başladı.

Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda gerçekleştirilen yarışmaya Van, Bitlis, Mardin, Bingöl, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman olmak üzere 8 ilden 32 ekip katıldı. 700 oyuncunun performanslarını sergilediği yarışmada, 17 grup gençler kategorisinde yarışırken, 15 grup ise yıldızlar kategorisinde hünerlerini sergiledi.

Yarışmalarda düzenlemeli kategoride yarışıp 1’nci olan grup ve düzenlemesiz kategoride ise son 3’e kalan 3 grup, Türkiye Şampiyonluğuna katılacak. Yarışmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ise şölen eşliğinde gerçekleşen yarışmada hoş vakit geçirdi.

2 gün sürecek halk oyunları yarışmasının heyecan ile izlendiğini belirten Bitlis İl Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış, “Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde Van, Bitlis, Bingöl, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman olmak üzere 8 ilden katılım sağlanmıştır.

13’ü düzensiz 4’ü düzenli olmak üzere 17 grup yarışmasında toplamda 700 yarışmacı katılıyor. Bugün ve yarın olacak müsabakaların sonucunda 8 takım Türkiye il finaline katılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun teknik desteği ile çabaladıklarını belirten Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Maşallah Sönmez ise “Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun koordinesinde her yıl gerçekleştirilen ve faaliyet programları arasında yer alan okul sporları Türkiye okul sporları branşında bugün ise halk oyunları branşında ki grup yarışmalarımızı yapıyoruz.

Buraya değişik illerimizden 32 ekip geldi. Bu ekibimizden 17’si gençler kategorisinde, 15 tanesi de yıldızlar kategorisinde yer alıyor. Yarışmalarımız düzenlemeli ve düzenlemesiz olmak üzere 2 dalda yapılmaktadır. Düzenlemeli dalda 4, düzenlemesiz dalda ise 13 ekibimiz var.

Bugün toplamda 17 ekip, yarın ise 15 ekip yarışacaktır. Buradan düzenlemeli dalda çıkacak 1 ekip, düzenlemesiz dalda da 3 ekibimiz Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği bir merkezde Türkiye şampiyonasına gidecekler.

Biz burada Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun teknik desteği ile organizede ekip arkadaşlarım ile birlikte il hakem kurulumuz, il temsilcimiz ve federasyon kurulunda olan arkadaşlarımız ile bunu canı gönülden memleketimizin adına yapıyoruz. Çok coşkulu bir katılım söz konusu oldu” dedi.

Bütün yarışmacılara başarılar dilediğini belirten Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak da, “İlçemizde yapılan bu müsabakalar çok başarılı bir şekilde geçmektedir. Tüm ekiplere başarılar diliyoruz. Buradan çıkacak 1’nci ve 2’nci olan ekiplerimiz Şırnak’ta Türkiye Şampiyonluğuna gideceklerdir. Hepsine başarılar diliyorum” diye konuştu.