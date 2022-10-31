Şırnak Cizre'deki müzik festivaline yoğun ilgi
Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi'nin ortak düzenlediği müzik festivalinde gençler doyasıya eğlendi.
Müzik festivaline yoğun katılım
Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi ortak bir organizasyon gerçekleştirdi.
Yoğun katılım gösterilen müzik festivalinde, gençler doyasıya eğlendi.
On binlerce kişinin katıldığı festivalde sahneye çıkan ünlü isimler Sefo, Soner Sarıkabadayı ve Kurtuluş Kuş& Burak Bulut ikilisi söylediği şarkılarıyla coşkulu anlar yaşattı.
"Huzurun hüküm sürdüğü topraklarda bugün"
Öte yandan festivalle ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Huzurun hüküm sürdüğü topraklarda bugün. On binler Şırnak Cizre Müzik Festivali'nde"
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