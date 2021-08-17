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Sanat Galerisi ve Sanat Sokağı açılışa hazırlanıyor

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi, kısa bir süre önce yapımına başladığı ‘Sanat Galerisi’ni açmak için gün sayıyor.

Kültür & Sanat 17.08.2021, 16:18 17.08.2021, 16:23
Sanat Galerisi ve Sanat Sokağı açılışa hazırlanıyor

Van’ın en işlek Caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan Sanat Galerisi pek çok sergi ve sanatsal çalışmalara ev sahipliği yapacak.
Van’ın kültür-sanat yaşamında önemli bir yere sahip olacak Sanat Galerisi’nin yapım aşamasında sona yaklaşılıyor. Kentin kültür-sanat yaşamına böylesi güzel bir yapıyı kazandırmanın haklı gururunu taşıdıklarını ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Sinan Aslan, Galeri’nin çok yakın zamanda açılışının yapılarak, hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

“Sanat Sokağı ile bir bütünlük oluşturacak”
Cumhuriyet Caddesi ve Sanat Sokağı üzerinde kısa bir süre önce yapımına başlanan Sanat Galerisi’nin üzerinde bulunduğu Sanat Sokağı’da adına yakışır şekilde yeniden dizayn edildi. Van’da bir ilk olma özelliğindeki Sanat Galerisi ve Sanat Sokağı’nın, herkese kendini iyi hissettirecek sanatsal çalışmalara imza atacağını belirten yetkililer, çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu belirttiler. Sanatsal figür ve temaların ön planda tutulduğu Sanat Galerisi, sanatsal aktivitelerin kolaylıkla yapılabileceği pek çok özelliği bir arada bulunduruyor. Yine Galeri’nin bulunduğu Sanat Sokağı’nda da yol yenileme çalışmaları, dekoratif aydınlatmalar, peyzaj uygulaması ile sokak boyu cephe giydirmeleri yapılarak Sokak ve Galeri’nin bir bütünlük içerisinde olması sağlandı.

Kaynak: İHA

#van #ipekyolu belediyesi #van sanat sokağı
Yorumlar (4)
Sanat sokağı sakini 1 gün önce
Emek verilmiş bir çalışmaya çamur atmak gibi anlaşılmasın ama o yeşilliğin yerinde ben bu ucube betonu görmek istemiyorum. O bölgedeki tek yeşil yer orasıydı, ve o yeşil korunarak farklı bir peyzaj çalışması yapılabilirdi. Yeşilden ve doğadan uzak sanat anlayışı betona ve zamana gömülmeye mahkumdur.
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hüseyin 22 saat önce
Hayırlı uğurlu olsun eğer eskisi gibi satıcılar oralara dolarsa başıboşluk olursa eski rezalet olursa bir şeye yaramaz
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Vatandaş 13 saat önce
Allah razı olsun emeği geçenlere çok güzel bir proje van hasretti böyle projelere
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Yapacak çok şey var 9 saat önce
Evet kesinlikle güzel parklara, gıcır gıcır asfalt yollara, özenli ve düzenli cadde ve sokaklara, pırıl pırıl ve tertemiz çarşılara, bir tek izmaritin ve bir tek çöpün bulunmadığı semt ve mahallelere, sayısı bini bulan temizlik ekiplerine, hızlı ve pratik temizlik filosuna, kaldırımlarında bir tek esnafın dahi işgal etmediği ferah çarşılara, yeni yapılan onlarca yeni park ve yeşil alana, millet bahçelerine, sahil bandına, yeni mesire alanlarına, yeni yol ve güzergahlara, otoparklara, modern bir otogara ve modern bir Van için daha pek çok hizmet, proje ve yatırıma ihtiyaç var. Bu güzel çalışmalara diyebileceğimiz YETMEZ AMA EVET.
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