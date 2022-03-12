Şamran Kanalına doğa yürüyüşü

Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara yönelik başlattığı kültürel etkinlikler yoğun katılım ile devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, pandemi ve gündelik hayatın koşuşturmasından yorulup, strese ve kent yaşamına ara vermek isteyenler için düzenlediği kültür ve doğa yürüyüşü etkinliği bu hafta Edremit ilçesi Şamran (Menua) Kanalı güzergahında yapıldı.

Sabah saatlerinde Ulaşım Daire Başkanlığına ait araçlarla ücretsiz olarak Edremit İlçesi Şamran (Menua) Kanalı güzergahına gelen 800'u aşkın doğasever, buradaki ikramların ardından hazırlıklarını tamamlayarak, 9 kilometrelik yürüyüş parkuruna başladı. Eşsiz manzarası tarihi ve doğal güzelliği ile bilinen Şamran (Menua) Kanalı güzergahındaki yürüyüş etkinliği ve gezi programı yaklaşık 5 saat sürdü. Yürüyüş etkinliği tamamlanması ardından katılımcılara Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca sıcak çorba ve semaver çayı da ikram edildi.

Renkli görüntülere sahne olan doğa yürüyüşünde katılımcılar bol bol fotoğraf çekip müzik eşliğinde halay çekti.

Etkinliğe katılım sağlayan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu, " Yapmış olduğumuz yürüyüşlere vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Katılımın yoğunluğu da bizleri mutlu ediyor. Bu tür etkinlikler hem kentimizin tanıtımı için oldukça önemli. Hem de bu doğa harikası yerleri görmeyen gençlerimize de bir imkân sağlanmış oluyor. Etkinliklerimiz belirli periyotlar halinde devam edecek. Ben etkinliğimize katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi. İHA