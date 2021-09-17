Revzen Nedir? Vitray Nedir?
Revzen, diğer adıyla vitray sanat ve mimari tarihinde önemli yer kaplayan süsleme unsurlarındandır. Parçası olduğu mimari sisteme gizemli bir hava katan bu süslüme unsurunun detaylarına bakalım.
Alçı kayıtlar arasına renkli ya da renksiz cam parçaları yerleştirilerek yapılan desenli pencere. Yoğun biçimde bezenmiş olanlarına revzen i menkuş (nakışlı revzen) denilirdi.
Osmanlıca olan sözcüğe günümüzde pek rastlanmaz. Yerine nakışlı cam veya alçı pencere deyimleri kullanılmaktadır.
Vitray, hem renkli camların birleşmesiyle oluşturulan yapıyı hem de bunu yapma sanatını ifade etmek için kullanılır. Camilerde revzen ya da elvan pencere adı altında bilinmektedir.
Vitray genel olarak renkli cam parçalarının kurşun dolgu malzemesiyle birleştirilerek lehimlenmesiyle yapılsa da, tasarımını zenginleştirmek için boyanmış camlar ve pirinç renkli birleştirme malzemesi de kullanılabilir.
Vitray sanatı, hem görsel yönüyle sanatsal bir beceri ve yaratıcılık gerektirmekte hem de bu dekoratif parçaların geniş yüzeylerde sağlam bir şekilde durabilmesini sağlayan iyi mühendislik hesaplamalarına ihtiyaç duymaktadır.
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