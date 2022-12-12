Prof. Dr. Cemaloğlu, Van'da konferans verdi

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin organizesiyle Eğitimci-Yazar Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, Van'da 'Yönetim Becerileri ve Liderlik' konulu konferans verdi. Edremit Uygulama Oteli'nde düzenlenen konferansa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ilçe milli eğitim müdürleri ve kurum amirleri katıldı.

Edremit Uygulama Oteli'ndeki konferansta konuşan Vali Balcı, Prof. Dr. Necati Cemaloğlu'na teşekkür ederek, konferansın yeni ve farklı bakış açıları kazandırılmasında çok kıymetli yaklaşımlar getireceğini söyledi. Van'ı kitabın başkenti haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Vali Balcı, bu çalışmaların kentin akademik hayatına çok büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

"BU ÇALIŞMALAR İLİMİZİN AKADEMİK HAYATINA ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Van'da eğitime ve kitap okumaya çok önem verildiğini vurgulayan Vali Balcı, "Van'da okuma kültürünü yaygınlaştırmak için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Kitap Van Projesi kapsamında 1 milyon kitap alımı yapıyoruz. Bu rakam 2 milyona da ulaşabilir. İlimiz kitabın yeni başkenti oluyor. Okuma alışkanlığını çocukluktan kazandırmak için okullarda 1 saat okuma saati yapıyoruz.

Çocuklarımızı yazınsal türlerin yerli, yabancı Türkiye'nin ve dünyanın kıymetli insanlarıyla bir araya getirmek büyük bir zenginlik. 13 adet bebek-çocuk kütüphanesi açıyoruz. Yeni bir il halk kütüphanesini ilimize kazandırıyoruz. Bizim amacımız, çocukların hayallerini gerçekleştirmelerine, nitelikli bilgi ve kültüre sahip olmalarını sağlamaktır. Biz bu tohumları serpiyoruz. İnşallah ilimizin akademik hayatına çok büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi