Pazar günü Akdamar'da ayin yapılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Akdamar Adası’ndaki Surp Haç Kilisesi’nde bu yıl yapılacak ayin için hazırlıklar tamamlandı.
Ayinin yapılacağı 09.00 ile 12.00 saatleri arasında ise Akdamar Adası’nın ziyaretçilere kapatılacağı belirtildi.
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