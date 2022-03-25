Özalp ilçesinde ses yarışması finali
Van'ın Özalp ilçesinde bu sene birincisi düzenlenen ‘Özalp Ses Yarışması’nın finali yapıldı.
Özalp Kaymakamlığı ve belediyesinin düzenlediği yarışmanın finali Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda yapıldı. Burada konuşan Kaymakam Muhammed Emin Nasır, kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini belirterek, “Öğrencilerimizin hepsinin de sesleri çok güzel. Bu bir yarışma ve sadece bir kişi birinci olabilecek. Gönlümüzde öğrencilerimizin hepsi ayrı ayrı birinci olmuştur. Bu anlamlı ve güzel çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.
Jüri üyesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Doç. Dr. Metin Barlık ise bu tür yarışmaların öğrenciler için çok faydalı olacağını söyleyerek, “Bu öğrenci potansiyeli içerisinde güzel seslerin çıkacağına inanıyorum. Kim bilir, gelecekte belki öyle güzel sesler çıkacak ki Türkiye'nin ve dünyanın dinleyeceği sesler olacak” diye konuştu.
Konuşmaların ardında yapılan değerlendirmede Edanur Şahin birinci, Yazgül Baysal ikinci ve Gülay Keber ise üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.
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|47
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|30
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|30
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|30
|38
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|38
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|38
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|59
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