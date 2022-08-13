Özalp ilçesi kültür merkezine kavuşuyor
Van’ın Özalp Belediyesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü arasında kültür merkezi yapımı için protokol imzalandı.
İçerisinde konferans ve sinema salonu ile kütüphane ve gençlik atölyelerinin bulunacağı “Özalp Kültür Merkezi” projesi için protokol imzalandı. ‘Kamu Eliyle Kültürel Yatırımların Desteklenmesi’ projesi bünyesinde yapılacak kültür merkezi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü ile Özalp Belediyesi yetkilileri arasında protokol imzalandı.
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