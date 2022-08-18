Otlu peynirin küp serüveni başlıyor

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansında gerçekleşen imza törenine DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve TOBB Van KGK Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Gülle ile S.S. Van Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yetkilileri katılım sağladı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve S.S. Van Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından imzalanan projenin toplam bütçesinin 1.000.000 TL ve 900.000 TL tutarının hibe desteği olacağı açıklandı.

Van İş Geliştirme Merkezi’nde kurulacak tesiste, proje kapsamında kooperatif üyesi 250 kadının verilecek eğitimlerle, ev ekonomilerine katkı sunabilecekleri bir mesleğin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. Proje kapsamında geleneksel bir teknik olan küplerin ve hijyenik şartlarda otlu peynirlerin imal edilmesi, muhafazasının yapılmasıyla Küp içine konan ve küpte sunulan peynirler ile otlu peynirin marka değerine katkıda bulunulması ve oluşacak arz fazlası ile daha kaliteli peynirlerin daha uygun fiyatla sunulması projenin diğer hedeflerinden olduğu vurgulandı.

Bölgegazetesi