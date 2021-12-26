Ordu'da Roma dönemine ait mezarlar ve gümüş Hermes figürlü yüzük bulundu

Ordu'da yol yapım çalışmaları sırasında yapılan kazılarda kepçeye beton tabaka takıldı. Yapılan kazılarda Roma Antik dönemine ait 8 lahit mezar ve tanrı Hermes figürlü gümüş yüzüğe rastlandı.

Kültür & Sanat 26.12.2021, 09:36
Ordu'da Roma dönemine ait mezarlar ve gümüş Hermes figürlü yüzük bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ndeki 3’üncü derece doğal sit alanındaki yol yapım çalışmaları sırasında belediye çalışanı kepçe operatörü, beton tabaka fark etti.

ROMA ANTİK DÖNEMİNE AİT LAHİT MEZARLAR BULUNDU

Çalışmayı durduran ekipler, bölgede inceleme yaptı. İlk inceleme sonrası beton tabakanın, yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan Roma Antik dönemine ait lahit mezarlar olduğu tespit edildi.

MEZARDAN TARİHİ KALINTILAR ÇIKTI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen yetkililer, ilk mezarı açtıklarında; içinde insan kemik kalıntılarının yanı sıra sikkeler, cam bilezik, altın yüzük, kemer tokaları, tüm olarak cam gözyaşı şişesi, pişmiş topraktan yapılmış testi ve dağınık şekilde formu belli olmayan cam şişeler çıkardı.

ÖZEL MÜLKİYETLER KAMULAŞTIRILACAK

Ekipler, güvenlik şeridiyle kontrol altına aldıkları bölgeye girişleri yasakladı. 30 dönüm araziyi kaplayan alanda kalan özel mülkiyetlerin kamulaştırılması için çalışma başlatıldı.

8 MEZARLIK BULUNDU

Kamulaştırma çalışmalarının yanı sıra bölgede acil kurtarma kazısı başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, 8 mezarlık ve dağınık halde çok sayıda insan ve hayvan kemiklerine rastlanıldı.

HERMES FİGÜRLÜ GÜMÜŞ YÜZÜK

Kazı sırasında ‘2 numaralı’ olarak belirlenen mezarda; sol el parmak kısmında 1 altın ve üzerinde tanrı 'Hermes' figürü yer alan, kırmızı akik taşlı 1 gümüş yüzük ile cam bilezik, cam şişe parçası, boyun kısmında kolye boncukları ve bronz kolye ucu, karın kısmında bronz madeninden kemer tokası bulundu.

Bölgede kurtarma çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

kaynak:en son haberler

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