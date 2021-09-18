Mimar Sinan Aslında Kimdir?

MİMAR SİNAN KİMDİR?

Mimar Sinan Osmanlı'nın baş mimarı ve inşaat mühendisidir. Mimar Sinan Kayseri'nin Ağırnas köyünde dünyaya gözlerini açmıştır. Ermeni ya da Rum asıllı olduğu bilinen Sinan, Hıristiyan'dır. Yavuz Sultan Selim tarafından devşirme olarak İstanbul'a getirilmiş, sonrasında ise Yeniçeri ocağına alınmıştır. Mimar Sinan'ın doğum tarihi net olarak bilinmiyor. Tahmini olarak 1489 ya da 1490 yılında öldüğü söylenmektedir. 17.07.1588 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yummuştur. Osmalı'nın en şaşalı döneminde yetişen Mimar Sinan, Yeniçeri iken mimariye merak salar. Bu neticede eğitim almaya başlayan Sinan, belli standartlara bağlı kalmadan özgün ve kusursuz mimari anlayışını yavaş yavaş uygulamaya başlar.

Mimar Sinan 93 cami, 52 mescit, 56 medrese, 7 darül-kurra, 20 türbe, 17 imarethane, 3 darüşşifa (hastane), 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 410 eser inşa etmiştir. Ayrıca, Edirne ilindeki Selimiye Camisi Dünya Kültür Mirası listesindedir. 410 yapının hepsine yer vermesek bile Mimar Sinan'ın en ünlü olan eserlerinin listesini hazırladık.

ESERLERİ

Süleymaniye Camii

Haseki Külliyesi

Haseki Camii

Selimiye Camii

Eski Valide Camii

Mihrimah Sultan Külliyesi

Mihrimah Sultan Camii

Şehzade Camii

Cihangir Camii

Şah Sultan Camii

Rüstem Paşa Camii

Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi

Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü

Kılıç Ali Paşa Camii



Restorasyonu

Ayasofya

Mimar Sinan'ın Ustalık Eserim Dediği Dini Mimari Yapısı

Süleymaniye Camii

Selimiye Camii Kalem İşi Süslemeleri

Hala çözüme kavuşmamış mimari gizemlere sahip çok büyük mimardı. Pratik bir zekaya sahipti, böylece en büyük kubbeyi sadece dört sütun üzerine yerleştirmeyi başarmıştır. Binaların daha sağlam olmasını ve uzun yıllara ayakta kalmasını sağlayan ray sistemini icat etmiştir.

Güzelce Su Kemeri

Şehzade Camii

Mimar Sinan'ın mezarı. Mezarlığın köşesinde vakfedilmiş bir de sebil bulunmaktadır.