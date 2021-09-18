Mimar Sinan Aslında Kimdir?
Dünya mimarlık tarihine adını altın harflerle yazdıran Mimar Sinan, Osmanlı Devleti'nde yetişmiş, çok fazla eser bırakmış, başarılı mimarlardandır. Camiada bir duayen isim olan Mimar Sinan toplamda 410 farklı mimari yapı gruplarından eserleri olan Sinan'ı gelin daha yakından tanıyalım.
MİMAR SİNAN KİMDİR?
Mimar Sinan Osmanlı'nın baş mimarı ve inşaat mühendisidir. Mimar Sinan Kayseri'nin Ağırnas köyünde dünyaya gözlerini açmıştır. Ermeni ya da Rum asıllı olduğu bilinen Sinan, Hıristiyan'dır. Yavuz Sultan Selim tarafından devşirme olarak İstanbul'a getirilmiş, sonrasında ise Yeniçeri ocağına alınmıştır. Mimar Sinan'ın doğum tarihi net olarak bilinmiyor. Tahmini olarak 1489 ya da 1490 yılında öldüğü söylenmektedir. 17.07.1588 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yummuştur. Osmalı'nın en şaşalı döneminde yetişen Mimar Sinan, Yeniçeri iken mimariye merak salar. Bu neticede eğitim almaya başlayan Sinan, belli standartlara bağlı kalmadan özgün ve kusursuz mimari anlayışını yavaş yavaş uygulamaya başlar.
Mimar Sinan 93 cami, 52 mescit, 56 medrese, 7 darül-kurra, 20 türbe, 17 imarethane, 3 darüşşifa (hastane), 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 410 eser inşa etmiştir. Ayrıca, Edirne ilindeki Selimiye Camisi Dünya Kültür Mirası listesindedir. 410 yapının hepsine yer vermesek bile Mimar Sinan'ın en ünlü olan eserlerinin listesini hazırladık.
ESERLERİ
Süleymaniye Camii
Haseki Külliyesi
Haseki Camii
Selimiye Camii
Eski Valide Camii
Mihrimah Sultan Külliyesi
Mihrimah Sultan Camii
Şehzade Camii
Cihangir Camii
Şah Sultan Camii
Rüstem Paşa Camii
Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi
Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü
Kılıç Ali Paşa Camii
Restorasyonu
Ayasofya
Mimar Sinan'ın Ustalık Eserim Dediği Dini Mimari Yapısı
Selimiye Camii Kalem İşi Süslemeleri
Hala çözüme kavuşmamış mimari gizemlere sahip çok büyük mimardı. Pratik bir zekaya sahipti, böylece en büyük kubbeyi sadece dört sütun üzerine yerleştirmeyi başarmıştır. Binaların daha sağlam olmasını ve uzun yıllara ayakta kalmasını sağlayan ray sistemini icat etmiştir.
Güzelce Su Kemeri
Şehzade Camii
Mimar Sinan'ın mezarı. Mezarlığın köşesinde vakfedilmiş bir de sebil bulunmaktadır.
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