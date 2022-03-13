‘Lal 7 Bölge 7 İklim’ oyunu Vanlılarla buluştu
Van Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘Tiyatro Günleri’ kapsamında sahnelenen “Lal 7 Bölge 7 İklim” oyunu izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.
Van Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak için başlatmış olduğu ücretsiz tiyatro günleri sürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde sahnelenen “Lal 7 Bölge 7 İklim” isimli tiyatro oyunu, Hacıbekir Kültür Merkezinde sahne aldı. Çanakkale Savaşlarını konu alan tek perdelik oyun, Vanlı tiyatro severlerin büyük beğenisini kazandı. Oyun sonunda izleyiciler oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı.
Sahnelenen tiyatro oyununu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da izledi.
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