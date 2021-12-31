Küs olan iki aile barıştılar

İki aile arasındaki husumet, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı. Barışma yemeği, aile fertleri tarafından yoğun ilgi gördü. Mersin Vanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Karahan, iki aile arasındaki barışa vesile olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın nezdinde Başkan Vekili Aydın Egin’e ve tüm kanaat önderlerine teşekkür etti. Karahan, "Bizler, umutlarını kaybetmeyen, yaşam varsa umut vardır şiarıyla hareket eden Mersin’in birbirinden değerli insanlarıyla birlikte bu iki aile arasındaki sorunları sulh etmek anlamında büyük bir emek sarf ettik. Barışa vesile olan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Mersin Zaza Dil Kültür ve Tarih Derneği Başkanı Cuma Karaağaç da barışa katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Sizlerden bir ricam var. Büyükler olarak gençlerimize sahip çıkalım. Küçük olayların büyümemesi için hepimizin mücadele etmesi gerekiyor. Bu nedenle Mersin Vanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ve Mersin Zaza Derneği olarak bu işe el koymak istedik” diye konuştu.

Vanlı Yahya Ertaş ve Elazığlı Muhtalip Kaya aileleri de bundan sonra iki aile arasındaki ilişkilerin kardeşlik hukuku içerisinde devam edeceğini belirterek, barış ve hoşgörüden yana olduklarını ifade ettiler. Ertaş ve Kaya aileleri, bu barışa vesile olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a, dernek başkanlarına ve kanaat önderlerine de teşekkür ettiler.

“Bu barışma toplantısı, Anadolu ferasetinin en güzel örneğidir”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise 2 aile arasındaki barışmaya vesile olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydederek, "Dinimiz ve örfümüz de bizlere birliği, beraberliği, sevgiyi, hoşgörüyü ve saygıyı emrediyor. Anadolu feraseti de buradan gelir. Bu açıdan bu toplantıyı son derece önemli buluyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. 17 Aralık 1918’de Mersin’e, Fransız kuvvetleri çıktı Mersin limanından. 1 Ocak 1919’da İngiliz kuvvetleri, önce Çukurova’yı ve tüm bölgeyi sonra da Doğu Anadolu’yu tek tek işgal ettiler. O zaman Van, Elazığ, Mersin, Adana demediler. Mezhebine ve meşrebine bakmadılar. Allah’a çok şükür o gün bir ve beraber olduk.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu Cumhuriyeti kurduk. Dünyada birçok sıkıntı ve dert olmasına rağmen birliğimizle, beraberliğimizle, Anadolu ferasetiyle güçlüyüz. Hem özelde, gruplar, aşiretler ve toplum arasında hem de toplumun geneli açısından bu barışma çok kıymetli ve değerli. Güçlü, mutlu ve huzurlu olacağız. İki ailenin barışmasında emeği geçen Mersin Vanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Karahan’a, Mersin Zaza Derneği Başkanı Cuma Karaağaç’a ve tüm kanaat önderlerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.İHA