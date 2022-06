İpekyolu’nda yılsonu sergisi

1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlamaları çerçevesinde İpekyolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açılan kurslarda yıl boyunca yapılan çalışmalara ait ürünleri yer aldığı sergi, Şişli Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen tören ile açıldı. Açılışın ardından sergi alanını gezen Başkan Vekili Aydın, kursiyerlerden yaptıkları resim ve ürünler hakkında bilgi alarak, İpekyolu Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin seslendirdiği şarkıları dinledi.

Eğitimin her zaman, her yerde ve herkes için geçerli olduğunu belirten Kaymakam Aydın, “Hayat boyu öğrenme bünyesinde eğitim öğretim faaliyetleri aracılığıyla düzenlenen bu etkinliklerde; bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek örgün eğitim dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda sergilenen ürünleri incelediğimde gayet başarılı ürünlerin ortaya koyulduğunu gördüm. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Serginin açılışına İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahin Arık, okul müdürleri, öğretmen, kursiyer ve vatandaşlar katıldı.