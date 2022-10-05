İpekyolu’nda doğa yürüyüşleri devam ediyor

Daha önce Erek Dağı zirvesi ve Gevaş Yuvaköy’e düzenlenen doğa yürüyüşlerinin bu haftaki rotası, eşsiz doğası ve koylarıyla insanı büyüleyen “İnköyü” olarak belirlendi. Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşlerine bugüne kadar 7’den 70’e her yaş grubundan binlerce kişi katılım sağladı.

Doğa yürüyüşlerini düzenlerken hedeflerinin bilhassa ilçenin ve Van ilinin doğal güzelliklerini vatandaşlarla paylaşmak ve birlikte gezip görmek olduğunu belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Düzenlediğimiz farklı organizasyonlarla hemşehrilerimizi sağlıklı yaşama yönlendiriyoruz. Bu çerçevede daha önce gerçekleştirmiş olduğumuz, ilimizin doğal ve tarihi güzelliklerini içinde barındıran doğa yürüyüşlerine ilgi ve talebin çok yüksek olduğunu gördük.

Bu haftaki rotamızı da İnköyü olarak belirledik. Van Gölü’nün eşsiz koyları ve doğasıyla insanı kendine hayran bırakan bu doğa gezimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.

İpekyolu Belediyesinin düzenlemiş olduğu İnköyü doğa yürüyüşlerine katılmak isteyenlerin https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKhLwEQeD6BtlUcSuZPWH90ZzVtrcDlzI0U028WEQVn9huAg/viewform?usp=sf_link link üzerinden belirtilen başvuru formunu doldurarak, 9 Ekim 2022 Pazar günü saat 08.30’da İpekyolu Kent Park’ta hazır bulunmaları gerektiği bildirildi.iha