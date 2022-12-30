İpekyolu Belediyesinin kitap çekilişleri devam ediyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, twitter isimli sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği kitap çekilişlerine devam ediyor.

Kültür & Sanat 30.12.2022, 16:17
İpekyolu Belediyesinin kitap çekilişleri devam ediyor

Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen kitap çekilişlerinde her hafta 5 takipçiye Türk ve dünya klasiklerinden oluşan 3’er adet kitap hediye ediliyor. "Okuyan İnsan En Güçlü İnsandır" sloganıyla sürdürülen kitap çekilişlerinde her hafta Van ilinin kültürel ve tarihi yerlerinden oluşan görseller hazırlanarak bu yerin isminin ne olduğu takipçilere soruluyor. Bu doğrultuda takipçilerin Van ili ile ilgili genel kültürlerinin gelişimine ve o yerlerin tanıtımlarına da katkı sağlanmış oluyor.

Çekilişe katılma şartları olarak katılımcıların İpekyolu Belediyesi twitter hesabını takibe almaları, yayımlanan görseldeki yerin ismini bir arkadaşını etiketleyerek, gönderiyi beğenmeleri ve kendi sayfalarında retweet yapmaları gerekiyor. Talihliler ise Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından online olarak belirleniyor.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “İlçemizde okuyan ve okumayı seven hemşehrilerimiz için böyle bir çekiliş düzenledik. Hızla gelişen ve değişen teknoloji karşısında sosyal medya platformları oldukça rağbet görüyor. Bu çekilişler ile sosyal medyanın bilinçli kullanılması ve kitap okuma alışkanlığının devam etmesini hedefliyoruz.

Bu bağlamda Türk ve Dünya klasiklerimizden oluşan kitaplarımızı takipçilerimizin adreslerine kadar ulaştırıyoruz. Çekilişlerimize ilimizden ve il dışından çok yoğun bir katılımın olduğunu görüyoruz. Okuma alışkanlığının devam etmesine ilgi gösteren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.
İpekyolu Belediyesinin düzenlemiş olduğu çekilişin her hafta güncellenerek @ipekyolubeltr twitter hesabında yayınlanmaya devam edeceği bildirildi.

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