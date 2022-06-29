İpekyolu Belediyesinin ‘Çocuk Şenliği’ başladı

İpekyolu Kent Park’ta başlayan ve 3 gün sürecek şenlik, belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizesinde düzenleniyor.

Palyaço, şut çekme, voleybol, çocuk zumba, halat çekme, çuval yarışı, yüz boyama, çocuk korosu, tiyatro gösterisi, geleneksel oyunlar, şişme oyun parkuru, trambolin fitness, step aerobik, pandomim, survivor parkuru, masa tenisi gibi birçok farklı etkinliğin ücretsiz olarak düzenlendiği şenlik, 3 gün boyunca 17.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılacak.

Çocuk şenliği ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Pandemi nedeniyle 2 yıldır gerçekleştiremediğimiz şenlikleri bu yıl dolu dolu yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocukları cıvıl cıvıl, mutlu ve keyifli görmek bizleri de mutlu ediyor. Çocukları çok seviyoruz. İnşallah gelecekleri de güzel olur” dedi.