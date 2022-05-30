İpekyolu Belediyesinden doğa yürüyüşü

İpekyolu Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta bin kişilik bir ekiple Erek Dağı zirvesine yapılan yürüyüşün ardından bu haftaki yeni rota Gevaş Yuvaköy oldu.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın katılımıyla, doğaseverler Gevaş’ın yüksek dağlarındaki oksijen kaynağı Yuvaköy Yaylası’na 5 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Doğanın eşsiz manzaralarına ve benzersiz güzelliklerine hayran kalan doğaseverler, tabiat harikalarıyla yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kontrollü sosyal yaşam adımları ile birlikte doğa yürüyüşlerine başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Kaymakam Aydın, “Bu doğa yürüyüşlerini düzenlerken hedefimiz bilhassa ilçemizin ve ilimizin doğal güzelliklerini hemşehrilerimizle paylaşmak ve birlikte görmekti. Bu anlamda geçen hafta ilçemizin en yüksek dağlarından biri olan Erek Dağı’na bir tırmanış gerçekleştirdik.

Yaklaşık bin civarında doğa tutkunu hemşehrilerimizle bu eşsiz doğal güzelliklere birlikte şahitlik ettik. Salgın ve tedbirleri nedeniyle bir süre ara verdiğimiz sosyal etkinliklerimize yeniden başlıyoruz. Yeni normalleşme süreci ile birlikte doğa yürüyüşlerimiz her hafta yeni bir rotada devam edecek.

Bu hafta doğa harikası Yuvaköy’e yaklaşık bin doğa ve sporsever hemşehrimizle birlikte 5 kilometrelik bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de kontrollü sosyal yaşam standartları çerçevesinde doğa yürüyüşlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yediden yetmişe tüm kesimin katılım sağladığı doğa yürüyüşünün en küçük misafiri de 5 yaşındaki küçük Beren oldu.

Doğa gezisi, çeşitli ikramların ardından söylenen türkü ve çekilen halaylarla son buldu.