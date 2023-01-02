İpekyolu Belediyesinden 'Birimler Arası Futbol Turnuvası'

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce hazırlanan birimler arası futbol turnuvasına 10 takım katılım sağladı. Karşıyaka Spor Kompleksinde oynanan maçlar, A- B şeklinde yapılan gruplardan 4 takım finale kaldı. Çapraz eşleme sonucu üçüncü ve dördüncülük maçları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü arasında oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuva maçlarında Kültür ve Sosyal İşler Müdürü üçüncü oldu.

Final maçı ise Zabıta Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü arasında oynandı. 5-4'lük skorla Zabıta Müdürlüğü birinci olurken Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ise ikinci oldu.

Zabıta Müdürlüğüne kupalarını İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın verdi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerine kupalarını veren Başkan V. Aydın, "Sporla ilgilenen bir birey hem kendine, hem de milletine karşı hayırlı, sağlıklı bir birey olur. Birimler arasında birlik ve beraberliği sağlamak; tanışmak, kaynaşmak, dostluk ve iletişim bağlarını pekiştirmek için futbol turnuvası düzenledik.

Turnuvamımıza katılan 10 birimimize de teşekkür ederim. Spordan ve sportif faaliyetlerden asla vazgeçmeyin. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

Turnuvanın birincisi olan Zabıta Müdürü Tamer Seymen ise böyle bir turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Futbolun iliklerimize kadar işlediği bir turnuvayı organize eden belediyemize teşekkür ediyorum. Dostluk ve kardeşlik ruhuna uygun olarak centilmence bir turnuva olduğuna inanıyorum" diye konuştu.iha