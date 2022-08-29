Halime Hatun Kümbeti’nin görünüşünü bozan yurt binasına yıkım kararı

Gevaş ilçesinin önemli tarihi yerlerinden olan Selçuklu Mezarlığı ve hemen yanında bulunan Melik İzeddin tarafından 700 yıl önce kızı Halime Hatun için yaptırılan kümbet, turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Fakat Halime Hatun Kümbeti’nin hemen arkasına 2007 yılında yaptırılan yurt binası, tarihi dokuya görüntü açısından zarar verdiği için tepkiye neden olmuştu. Yurdun yanlış yerde yapılmasına verilen tepkiler olumlu sonuç verdi ve 15 yıl aradan sonra yurdun yıktırılma kararı alındı.

Yurdun yıktırılma kararı ilçe halkı ve turizmciler tarafından sevinçle karşılanırken, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, yıllarca çeşitli medeniyetlere beşiklik yapan bir coğrafyada yaşadıklarını anımsattı. Gevaş’ın kadim bir Selçuklu kenti olduğunu ifade eden Sezer, bu anlamda 1300’lü yıllarda inşa edilen Halime Hatun Kümbeti’nin de ilçenin kültürel değerlerinden birisi olduğunu söyledi. İlçeyi ziyaret eden binlerce vatandaşın Halime Hatun Kümbeti’ni de mutlaka ziyaret ettiğine vurgu yapan Başkan Sezer, “Yaklaşık 20 yıl önce burada çok ciddi bir hata yapıldı ve Halime Hatun Kümbetimizin estetik yönlerini tahrip edecek, zarar verecek bir yurt yapıldı. Bu yurt, Halime Hatun Kümbeti’nin güzelliğini adeta ortadan kaldırdı.

Bizler göreve başladığımız günden şimdiye kadar çeşitli taleplerde bulunduk. Bu yurdun yıkılmasına ilişkin hem bizim hem de değişik kamu kurumlarımızın talepleri oldu. Netice itibariyle çok güzel bir haber aldık. İnşallah çok yakın bir tarihte Halime Hatun Kümbetimizin o güzel siluetini gölgede bırakan yurt yıkımı gerçekleştirilecek” dedi.

Yurdun yıkım kararının ilçede sevinçle karşılandığını belirten Sezer, “Gevaşlı hemşehrilerimiz yıllardan beridir kadim kültürüne sahip çıkmak için azami bir gayret sarf ediyor. Akdamar Adamızdan Halime Hatun Kümbetimize kadar onlarca tarihi kültürel değerlerimiz var. Halkımız bu değerlerimizin tahrip edilmemesi için olağanüstü bir gayret sarf ediyor. Tabi ki bu alınan karar 7’den 70’e herkesi mutlu etmiş gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Halime Hatun Kümbeti ve Selçuklu Mezarlığı’nın yer aldığı 40 dönümlük alanda gerekli peyzaj çalışmalarının başlatılacağını ifade eden Sezer, “40 dönümlük bir araziye sahip olan Halime Hatun Kümbeti’nin 30 dönümü belediyemize, 10 dönümü ise vakıf arazisi. Belediyemiz ve Van Büyükşehir Belediyemiz inşallah üzerine düşen her şeyi yapar ve Halime Hatun Kümbeti’nin peyzaj çalışmalarının daha iyi, daha yerinde yapılabilmesi için azami bir gayret sarf edecektir.

Belediyemiz de bu minvalde elinden gelen her şeyi yapmakta ve çeşitli kamu kurumuyla iletişime geçmektedir Bu minvalde üzerimize düşen vazifeleri yerine getirip Halime Hatun Kümbeti’nin tekrardan şahlanmasına vesile olacağız” diye konuştu.

Halime Hatun Kümbeti’ni ziyaret eden vatandaşlar ise yurdun yıkım kararının yerinde bir karar olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür ettiler.