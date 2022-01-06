Geleceğin hattatları Van’da yetişiyor

Van’da Mekke’nin Fethi nedeniyle Sivil Dayanışma İnisiyatifi ve Kadim Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından açılan “Hüsn-i Hat” ve farklı sanat eserlerinden oluşan “Gülistan” adlı karma sergi yoğun ilgi görüyor.

Kültür & Sanat 06.01.2022, 17:14
Geleceğin hattatları Van’da yetişiyor

Vanlı Hattatlarla işlenmiş Hüsn-i Hat Sergisi yerli ve yabancı sanatsever tarafından büyük ilgi gördü. İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde açılışı yapılan sergi sanatseverlerle buluştu. Mekke’nin fethi nedeniyle 1 0cak’ta açılışı yapılan sergi 6 gün boyunca vatandaşları ağırladı. Vanlı Hattat Hüsrev Koyuncu, unutulmaya yüz tutmuş sanatlar içerisinde bulunan Hüsn-i hat sanatını sürdürmeye devam edeceğini ve gelecek nesillere aktaracaklarını söyledi.

“Sergimizin katılımı çok güzel oldu”

İHA muhabirine konuşan tarihi Hüsrev Paşa Camii'nde görevli İmam ve Kadim Geleneksel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hattat Ahmed Hüsrev Koyuncu, “Sergimizi ilk olarak üç ay önce yapmayı düşündük, Mekke’nin fethi nedeniyle 1 Ocak 2022 tarihine erteledik ve arkadaşlarımızla yaptığımız istişare sonucu 1 Ocak’ta sergimizi açtık. Sergimizin katılımı çok güzel oldu. Birçok ilden sergiye katılımlar gerçekleşti. Öğrenciler ve eğitim camiasından her kesimden insanlarımız gelerek sergimizi ziyaret ettiler. Bugün il içinden ve il dışından ziyaretçilerimiz gelecek. Bir hafta içinde binlerce vatandaşımız hüsn-i hat sanatıyla buluştu. Bugün de akşam saatlerine kadar sergimiz devam edecek” dedi.

“Hüsn-i hat sanatını sürdürmeye devam edeceğiz”

Serginin hüsn-i hat ağırlıklı olduğunu ifade eden Koyuncu, “Hüsn-i hat ağırlıklı sergimiz çok güzel geçti, çok ilgi gördü, ziyarete gelenlerinde ilgisi çok iyiydi ve ilk defa böyle bir sergi gördüklerini söyleyen insanlar oldu. Biz de böyle güzel bir mekanda sergi açtık. Bundan sonrada daha düzenli, daha güzel sergiler açacağımızı düşünüyorum. Hüsn-i hat olunca ziyaretçi ilgisini çekiyor. Burada arkadaşlarımızın tüm çalışmaları el yazmalarıdır, iş mürekkebi, kamış kalemdir.

Geçmişe yönelik eserler olunca ziyaretçilerde sergiyi farklı gördü. Birçok ziyaretçimiz ilk defa böyle bir çalışmanın olduğunu Van’da yapıldığını gördüler ve çok memnun kaldılar. Biz de bundan sonra çalışmalarımızı aktarmaya devam edeceğiz. Bizden sonraki nesillere de aktarmaya gayret edeceğiz. Bu anlamda özellikle gençlerimizi bekliyoruz. Bu sanatımız neredeyse unutulmaya yüz tutmuş sanatlar içerisinde. Osmanlı'dan sonra Cumhuriyetin gelişiyle beraber neredeyse bu sanat tamamıyla yok olacaktı. Allah rahmet eylesin, üstatlarımız başta Hamid Aytaç, kendisi birçok zorluklar çekti ama bu sanatı günümüze kadar getirdi. Biz de onun öğrencileri olarak hüsn-i hat sanatını sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Son olarak katılım sağlayan herkese teşekkür eden Koyuncu, “Van SDİ üyesi Kadim Geleneksel Sanatlar Derneğimizin 31 Aralık 2021-6 Ocak 2022 Tarihlerinde Mekke'nin Fethi münasebetiyle düzenlemiş olduğu "Gülistan" adlı sergimize katılarak bizi mutlu eden Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez, Hanımefendi Meral Bilmez, Van İl Müftüm Ömer Keskin, Emniyet müdürü Atanır Aydın, Van eski Milletvekili Yekta Haydaroğlu, Van il Müftü yardımcıları Sacid Emiri, Abdulselam Özdere, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İpekyolu İlçe Müftüsü Şehmus Bayler, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili İhsan Emre Aydın, SDİ İcra Kurulu Başkanı Abdullah Aras, protokol, muhterem katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

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