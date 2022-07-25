Funda Arar Van’da sevenleriyle buluşacak

Van Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde ünlü şarkıcı Funda Arar’ı Vanlılarla buluşturuyor.

Kültür & Sanat 25.07.2022, 12:08 25.07.2022, 14:26
Funda Arar Van’da sevenleriyle buluşacak

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz konserleri devam ediyor. Temmuz ayı kültür sanat takvimi çerçevesinde sevilen sanatçı Funda Arar da 29 Temmuz’da Kale Atatürk Parkı Meydanında sahne alacak. Saat 20.00’da başlayacak olan konserde ünlü şarkıcı sevenlerine bir birinden güzel şarkılarını seslendirecek.

Ücretsiz konsere herkesin davetli olduğu bildirildi.iha

Yorumlar (2)
VANLI 5 saat önce
milletin parasını bu boş işler için neden bu boş insanlara veriliyor... şehre ve millete ne faydası var..... millete daha yararlı işler yapsalar ya bu paralarla......
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Allah hepinizi işlah eylesin 3 saat önce
Konser falan istemiyor Vanlılar bu yapdiginiz usulsüz zamları geri çekin başka bişey istemiyoruz sizden konsermiş sanki konserler doyuracak karnımızı
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