Funda Arar, Van Cumhuriyet Caddesi'nde halk konseri verecek

Van Büyükşehir Belediyesi, hazırlamış olduğu kültür sanat takvimiyle her ay birbirinden farklı etkinlikler düzenliyor. Oluşturulan kültür sanat takvimiyle yine temmuz ayında; festivaller, şiir programları, sinema gösterimleri, seminerler, sergiler, doğa yürüyüşleri, konserler ve kadın programları düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına da çeşitli etkinlikler yapılacak.



Funda Arar Vanlılar ile buluşacak

Sevilen sanatçı Funda Arar da 29 Temmuz’da Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanında sahne alacak. Saat 19.00’da başlayacak olan konserde ünlü şarkıcı sevenlerine bir birinden güzel şarkılarını seslendirecek.



Akdamar Adası medeniyetler korosuna sahne olacak

Van’ın dünyaca ünlü tarihi mekânlarından biri olan Akdamar Adası 23 Temmuz’da Antakya Medeniyetler Korosuna ev sahipliği yapacak. Akdamar Adası’nda düzenlenecek olan konserde Antakya korosu sanatseverlere unutulmaz bir gün yaşatacak.

Programların tamamında şehir merkezinden ücretsiz servis imkânı sağlanacak.