Funda Arar, Van Cumhuriyet Caddesi'nde halk konseri verecek
Van Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayında kültür ve sanat etkinliklerine hız kazandırıyor. Bu kapsamda Sanatçı Funda Arar 29 Temmuz'da Cumhuriyet Caddesi kent meydanında sevenleriyle buluşacakken 23 Temmuz'da ise Akdamar Adası'nda Antakya Medeniyetler Korosu konser verecek.
Van Büyükşehir Belediyesi, hazırlamış olduğu kültür sanat takvimiyle her ay birbirinden farklı etkinlikler düzenliyor. Oluşturulan kültür sanat takvimiyle yine temmuz ayında; festivaller, şiir programları, sinema gösterimleri, seminerler, sergiler, doğa yürüyüşleri, konserler ve kadın programları düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına da çeşitli etkinlikler yapılacak.
Funda Arar Vanlılar ile buluşacak
Sevilen sanatçı Funda Arar da 29 Temmuz’da Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanında sahne alacak. Saat 19.00’da başlayacak olan konserde ünlü şarkıcı sevenlerine bir birinden güzel şarkılarını seslendirecek.
Akdamar Adası medeniyetler korosuna sahne olacak
Van’ın dünyaca ünlü tarihi mekânlarından biri olan Akdamar Adası 23 Temmuz’da Antakya Medeniyetler Korosuna ev sahipliği yapacak. Akdamar Adası’nda düzenlenecek olan konserde Antakya korosu sanatseverlere unutulmaz bir gün yaşatacak.
Programların tamamında şehir merkezinden ücretsiz servis imkânı sağlanacak.
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