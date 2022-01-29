Erol Uslu ve Usta öğreticiler bir arada

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, ‘Kültür-Turizm-Sanat-Medya Buluşmaları’nın ikincisinde “El Emeği Göz Nuru, Geleneksel Sanatlar” adı altında dokuma, savatlı gümüş işlemeciliği, çömlekçilik, müzik aleti yapımı ustalarıyla Türk süsleme sanatları; ebru, tezhip, hüsn-i hat sanatkârları ile bir araya geldi.

DAKA’da düzenlenen toplantıda konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, el sanatlarının, kültürel değerlerin yaşatılması ve korunmasında önemli rol üstlendiği gibi, geçmişten günümüze toplumun yaşayış, inanç ve ekonomik olanakları hakkında da bilgi verdiğini ifade etti.

Van’da üretilen geleneksel el sanatlarının özgün, otantik ve yöresel özellikleri ile öne çıktığını belirten Uslu, “Van, geleneksel el sanatlarını değişen ve gelişen üretim araçlarına karşı koruyabilmiş nadir yerlerdendir. Fabrikasyon ürünlerinin yaygınlaştığı bir dönemde 'El Emeği Göz Nuru' sanatlarımızı üretmeye devam etmiş ve bu geleneği sürdürmeyi başarmıştır.

Bu güzel geleneğin geleceğe aktarılması siz değerli sanatkârlarımızın emeğiyle olmaktadır. Müdürlük olarak vermiş olduğunuz emeğin karşılığını almanız için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Van’da üretilen kilim, savatlı gümüş ve diğer el sanatı ürünlerin turistik ürün olarak değer görmesi ve daha geniş bir pazara sahip olması için etkin tanıtım çalışmaları ve geleneğin sürdürülmesi için yeni ustaların yetiştirilmesine yönelik adımlar attık” dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak geleneksel el sanatları ve Türk süsleme sanatlarının kaybolmaması için kurslar açtıklarının altını çizen Uslu, “Geleneksel el sanatları ve Türk süsleme sanatlarının kaybolmaması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yeni ustaların yetişmesi için Bakanlığımızın onay ve destekleriyle her sene el sanatları ve Türk süsleme sanatları kursları açıyoruz.

Geçen sene pandemi koşullarına rağmen iki kursumuzu tamamladık. Bu sene nisan ayında açmayı planladığımız üçü geleneksel el sanatı, ikisi Türk süsleme sanatı olmak üzere beş ayrı kursumuz bulunmaktadır.

Usta ve sanatkârlarımızla el ele verip, atalarımızın bize miras bıraktığı bu gelenekleri, özünü kaybetmesini engelleyerek, sizin emek ve gayretinizle gelecek nesillere aktaracağız” ifadelerini kullandı.

Toplantı Vanlı sanatkârların icra ettikleri sanat dalları ile ilgili sorun ve bu sorunların çözüm önerileri üzerine istişarede bulunması ile sona erdi.