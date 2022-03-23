Erciş’te aşıklar buluşması

Erciş Belediyesinin düzenlediği program, kaymakamlık konferans salonunda gerçekleştirildi. Burada konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu; edebiyatın, sanatın, şiirin başkenti olan Erciş'te bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Mehmetbeyoğlu, “Tabi ki hayat sadece yaşamaktan ibaret değil. Hayatta kadim medeniyetimizin bizlere bırakmış olduğu mirasa sahip çıkmak, böyle aşıklar geleneğini şehrimizde tekrar yaşatabilmek için böyle bir program düzenledik. Açıkçası çok mutlu oldum. Programın yapılmasında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Ozanlar diyarı, şairler diyarı, halkıyla bütünleşen, tarihten feyz alıp gelecek nesillere bir şeyler bırakan ozanlara şükranlarımı sunuyorum. Bu geceki ozanlar buluşmasında türküleri zevkle dileyeceğimizi belirtir, hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Aşıklık ve ozanlık geleneğinin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük mücadeleler verdiklerini ifade eden Ozan Ahmet Poyrazoğlu ise "Salgın nedeniyle uzun süredir programlarımızı ertelemiştik. Allah izin verirse bu yıl Erciş sahilinde 28'nci Ercişli Emrah ve Selvihan Festivalini yapacağız. Böyle güzel bir program düzenlediği için kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Ozanlar ve ezanlar var oldukça ülkemiz dimdik ayaktadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şair Gökmen Sakin ve Barış Kul'un şiirlerini okurken, müzik öğretmeni Cahit Engin ise sazıyla programa renk kattı. Ozan Ahmet Poyrazoğlu, Aşık Temel Turabi, Aşık İsrafil Öztürkoğlu ise türküler ve aşıklık geleneği olan aşıklar atışmasını gerçekleştirdi.

Program, Erciş'in yerel radyosu Erciş Radyo TV’den canlı olarak yayınlandı.İHA