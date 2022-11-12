Edremit Belediyesi’nden el sanatları sergisi

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından ‘Gelenekten moderne’ adı altında el sanatları sergisi düzenlendi.

Kültür & Sanat 12.11.2022, 16:04
Edremit Belediyesi’nden el sanatları sergisi

Atatürk Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergide konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sergilenen ürünlerin tamamıyla geri dönüşüm malzemelerinden oluştuğunu ifade ederek, “Bugün burada kadın yaşam merkezleri, aile toplum merkezi ve engelsiz yaşam merkezimizde kadınlarımızın, çocuklarımızın ürettiği ürünleri sergiliyoruz.

Sergimiz 12 ila 16 Kasım tarihleri arasında açık olacak. Daha önce Edremit ilçesinde sergisini yapmıştık, bugün de Van’ın nüfus yoğunluğu itibariyle en büyük ilçesi olan İpekyolu ilçesinde açılışını yapacağız. İnşallah yoğun katılımlı bir çalışma olur. Biz de sosyal belediyecilik anlamında kadın istihdamı ve kadınların emeklerinin karşılığını bulması anlamında bir adım atmış oluruz. “Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Edremit Belediyesi olarak kurdukları ‘Yöresel Ürünler Pazarı’ ile kadınların ürettikleri ürünleri sergileme fırsatı bulduğunun altını çizen Başkan Say, “Kadın Emeği Pazarı’ dediğimiz tüm kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünleri sergileyebilecekleri ücretsiz bir alan oluşturduk. Bu noktada Van’daki tüm kadınların gelip, ürünlerini sergileyebilecekleri bir pazar var. Bunu da buradan tüm halkımıza duyuruyor, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kurdele kesiminin ardından Başkan Say ve katılımcılar, sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Sergiye Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın eşi Esma Say, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

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