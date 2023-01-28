DAKA yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2023 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık Başkanlığında gerçekleştirildi.

Kültür & Sanat 28.01.2023, 13:29
DAKA yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’ın katıldığı toplantıya hava muhalefeti nedeniyle video konferansla katılan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve diğer yönetim kurulu üyeleri Van, Bitlis, Hakkari ve Muş’a verilen destekler görüşüldü.

Toplantıda DAKA’nın 2023 yılında gerçekleştireceği faaliyetler, Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van’daki destek programları ele alındı. Toplantı sonrası Van Valisi Ozan Balcı ve Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, 1701 yılında Hakkâri Beylerinden İbrahim Bey tarafından yaptırılan ve Hakkâri Üniversitesince Hakkâri Kent Arşiv ve Etnografya Müzesi olarak hizmete sunulan tarihi Meydan Medresesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Balcı ziyaret sonrası, yolda karşılaştığı çocuklara da kitap hediye etti.

Van Bölge Gazetesi

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