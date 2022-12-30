Çatak'ta kadın kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi

Çatak 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda açılan sergiye, Kaymakamı Sercan Sakarya, eşi Duygu Sakarya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, kurum amirleri, usta öğreticiler ve kadın kursiyerler katıldı.

Sergiyi gezen Kaymakam Sakarya, ADEM koordinatörü ve usta öğreticilerden bilgi aldı.

ADEM'de resim, halıcılık, kreş, pasta yapımı, kuaförlük, bilgisayar, giyim, ahşap, nakış, Kur'an-ı Kerim gibi kurslar açtıklarını ifade eden Sakarya, şöyle konuştu:

"ADEM kurslarımıza katılan kursiyerler hem aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de aldıkları sertifikalarla kendileri için yeni iş imkanı oluşturmuş oluyorlar. Kurs dönemi boyunca kursiyerler tarafından birbirinden güzel eserlerin üretildiğini ve sergilendiğini görüyoruz. Emeği olan herkese gösterdikleri gayret ve başarıdan ötürü teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da ADEM'in kadınların boş vakitlerini değerlendirebilmeleri, aile ekonomisine katkı sunmaları bakımından önemli olduğunu belirterek, "Burada geleneksel sanatların da yaşatılması ayrı bir değer. Unutulmaya yüz tutmuş eserler tekrar yapılıyor. Kurslara katılanları, kursta emeği olan kurumları ve öğretmenleri tebrik ediyorum. Hepsinin ellerine sağlık." dedi.AA