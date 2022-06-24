Çatak; 'Kanispi Ceviz, Bal, Alabalık ve Doğa Festivali'ne hazır

Çatak Kaymakamlığı ve belediye tarafından ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Kanispi Şelalesi'nin bulunduğu bölgede 11. düzenlenecek olan 'Kanispi Ceviz, Bal, Alabalık ve Doğa Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı. 2020 ve 2021 yıllarında pandemiden dolayı yapılamayan 'Kanispi Ceviz, Bal, Alabalık ve Doğa Festivali'nin bu yıl yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Pazar günü gerçekleştirilecek olan Kanispi Ceviz, Bal, Alabalık ve Doğa Festivali'nde Dodan Özer ve yerel sanatçılardan Ferec, Gülay İncaz ve Bejan Berken de sahne alacak. Çatak'ta baharın gelmesiyle birlikte festival heyecanı yaşanıyor.

Çatak Kaymakamlığı ve Çatak Belediyesi tarafından düzenlenecek Kanispi Alabalık, Bal, Ceviz ve Doğa Festivali Pazar günü yapılacak. Van'ın doğal güzelliğiyle bilinen ve önemli mekanlarından biri olan Kanispi'de bu yıl 11. yapılacak olan Kanispi Alabalık, Bal, Ceviz ve Doğa Festivali'ne önemli sanatçıların katılacağı ve farklı etkinliklerin yapılacağı belirtildi. Her yıl renkli görüntülere sahne olan Kanispi Alabalık, Bal, Ceviz ve Doğa Festivali'nin bu yıl da daha renkli geçmesi bekleniyor. Önemli isimlerin katılacağı festival Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kanispi Alabalık, Bal, Ceviz ve Doğa Festivali için son hazırlıklar yapılırken, Çataklıları da festival heyecanı sardı. 26 Haziran Pazar günü yapılacak olan festivalde Çatak'ın doğal güzelliğinin yanı sıra balı, cevizi ve alabalığı tanıtılacak. Kanispi Alabalık, Bal, Ceviz ve Doğa Festivali'nde büyükler davul zurna ve müzikler eşliğinde, çocuklar da kendileri için kurulacak şişme oyun parkında doyasıya eğlenecek.

Bu yılki festivale vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilmesi beklenirken, festivalde folklor ekibi dans gösterisi, çeşitli yarışmalar ve ödüller, rafting yarışları, sergi, yöresel müzik grupları dinletisi, havai fişek gösterisi, Çatak Bal ve Ceviz Yarışması ve ödül töreni, Çatak yöresel yemeklerinin ikram ve sunumu, yerel sanatçılar konseri ve Dodan Özer tarafından konser verilecek. Öte yandan festival kapsamında Şişli Öğretmen Evi'nin önünden ücretsiz servislerin kaldırılacağı belirtildi.