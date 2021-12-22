Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Van'a geliyor

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan ve T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın 180 günlük eylem planında yer alan Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, belirlenen rota çerçevesinde organizasyonlarına devam ediyor.

Bu kapsamda 23-24-25 Aralık 2021 tarihleri arasında Van Devlet Tiyatrosu'nun bulunduğu alanda, Çanakkale Savaşları'nın tarihi, kültürel ve manevi değerlerinin yaşatılması ve aktarılması amacıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca Çanakkale Muharebeleri Mobil Müze Projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirilecek.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimler, fotoğraflar, çeşitli görsel materyaller ve Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objeleri sergileniyor. Bünyesinde savaş dönemine ait çeşitli materyallerin, videoların ve savaş objelerinin sergilendiği bu tır; dış ses, ambiyans ve tasarımıyla ebediyen yaşayacak Çanakkale ruhunun, Türkiye'nin dört bir yanına taşınmasını sağlamayı amaçlıyor.

Tur öncesinde, görevliler tarafından önlem amaçlı olarak, ziyaretçilerimizin ateş ölçümünü ihmal edilmezken, ziyaretçilerin sosyal mesafe kurallarına uyum sağlamak amacıyla iş birliği içerisinde olmaları ise talep ediliyor.

Müzeye maskesiz ziyaretçileri kabul edilmezken, ziyaret sırasında müzeye aynı anda en fazla 10 kişi kabul ediliyor. Sosyal mesafe kuralları kapsamında ziyaretçiler arasında 1,5 metre mesafe bırakılmasına dikkat edilirken, 0-6 yaş bireyler ise ebeveynleriyle birlikte müzeye kabul ediliyor. 23-24-25 Aralık tarihlerinde Van Devlet Tiyatrosu önünde Vanlıların ziyaretine açılacak olan Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

bölgegazetesi