Büyükşehir asırlık 'dengbejlik' kültürünü yaşatıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, bölge kültürünün asırlık sembollerinden olan dengbejliği düzenlediği programlarla yaşatıyor.

Kültür & Sanat 27.02.2022, 11:23
Büyükşehir asırlık 'dengbejlik' kültürünü yaşatıyor

Şubat ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği programlarla kentin tanıtım ve kültürel gelişimine katkı sunan Van Büyükşehir Belediyesi, renkli programlara imza atıyor. Bu kapsamda dengbejlik kültürünün yaşatılması amacıyla yok olmaya yüz tutmuş asırlık gelenek sürdürülüyor.

Aşkları, hüznü, acıyı ve gidenin ardından yakılan ağıtın sözlü edebiyatla seslendirme biçimi olan dengbejlik, bölgenin tanınan sanatçılarının seslendirilmesiyle yaşatılıyor.

Hacıbekir Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Mehmetcan Ulaş'ın yapacağı dengbej programında; Dengbej İsmet, Dengbej Aydın, Dengbej Şah İsmail Milani ve Dengbej Miraz birbirinden güzel eserler seslendirdi. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği programda, seslendirilen şarkılarla eski gelenekler yeniden yaşatıldı.

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