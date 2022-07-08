Bin 700 yıllık kiliseye ziyaretçi akını

Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırındaki Albayrak Mahallesi’nde bulunan bin 700 yıllık Aziz Bartholomeus Kilisesi ile Yavuzlar Mahallesi’ndeki Peri Bacaları ziyaretçi akınına uğradı.

Kültür & Sanat 08.07.2022, 11:02 08.07.2022, 11:26
Bin 700 yıllık kiliseye ziyaretçi akını

Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan tarihi ve doğal miras Albayrak Kilisesi ile Başkale Peribacaları, pandemiden sonra tekrar ziyaretçilerini ağırlıyor. İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki Albayrak Mahallesi'nde Büyük Zap Vadisi’ne hakim bir tepeye inşa edilen ve Hazreti İsa’nın havarilerinden Bartalmay’ın mezarının bulunduğuna inanılan bin 700 yıllık Aziz Bartholomeus Kilisesi, Hıristiyanlar için önemli bir ibadet yeri olma özelliğini taşıyor.

Aynı yol güzergahında bulunan çok sayıda tünel ve mağara, ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Yavuzlar Mahallesi’nde volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların, yağmur sularının ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkardığı peribacaları da Kapadokya bölgesini anımsatıyor. 11 Şubat 2020 tarihinde "Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen peribacaları, gelen ziyaretçilerine muhteşem bir görsel alan oluşturuyor.

Ziyaretçiler hayran kalıyor
Başkale’deki tarihi yerleri görmek için Sakarya’dan gelen akademisyenler, bölgede bulunan tarihi yerleri ziyaret etti. Akademisyenler, Albayrak Kilisesi’ni ziyaret ettikten sonra aynı yol güzergahında bulunan Yavuzlar Mahallesi’ndeki peri bacalarını da gezdi.

Sakarya’dan Van’a gezmek için gelen Sakarya Üniversitesinden akademisyen Meryem Pelin, Van’a ve Başkale’ye hayran kaldığını söyledi. Pelin, “Van’ın Başkale ilçesindeki Bartholomeus Kilisesi’ndeyiz. 4. yüzyıldan kalma harika bir yapı. Başkale’ye gelen herkesin mutlaka buralara uğraması gerekiyor. Çok güzel ve etkileyici bir yer. Burası turizme kazandırılması gereken bir yer” dedi.

"Vanadokya'dayız şu an"
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yurdanur Dikmen de bölgede bulunan bu yapılara hayran kaldıklarını belirterek, daha kalabalık bir heyetle gelmek istediklerini söyledi. Dikmen, “Açıkçası bu kadar güzel ve turistik yerlerin olduğunu düşünmemiştim. Vanadokya’dayız şu an. Hava çok güzel. Doğal güzellikler ve tarihi dokular var. Görsel olarak şekli de beni çok etkiledi. İnsanları da öyle çok misafirperver, özellikle Başkale insanlarına çok teşekkür ediyorum. Herkesin yaşadığı yerlerden buralara gelmesi ve buradaki insanları tanıması gerekiyor. Ben de buraya geldiğim için çok mutluyum” diye konuştu.

Sakarya Uygulamalı Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Doç. Dr. Havva Sert ise Başkale Vanadokya bölgesinde olduklarını ve bu tarihi turistik mekânda huzur bulduklarını ifade etti.İHA

Yorumlar (0)
23
az bulutlu
Namaz Vakti 08 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22