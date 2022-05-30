Bilal Sonses Van’da sevenlerini coşturdu!

Binlerce kişinin katıldığı konserde İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. İhsan Emre Aydın, gençlere kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceği sözünü verdi.

İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen " İpekfest 1. Gençlik Festivali " konserlerinin finalinde ünlü şarkıcı Bilal Sonses sahne aldı. Cumhuriyet Caddesi’nde Kent Meydanı’nda düzenlenen konserde sahne alan Sonses, en sevilen şarkılarını Vanlı müzikseverler için seslendirdi.

Binlerce Vanlı müzikseverin katıldığı konserde dinleyenlerine güzel bir müzik keyfi yaşatan Sonses popüler olan,

"Dön Diyemem, İçimdeki Sen, İnatçı Keçi, Yak " gibi eserlerini sevenleri için söyledi. Bilal Sonses’i dinleyen gençler; hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederek, keyifli bir gece geçirdi.

Konser alanını doldurup caddelere taşan binlerce gencin coşkusuna ortak olan Kaymakam ve Belediye Başkan V. İhsan Emre Aydın, “Türkiye’nin en coşkulu, en heyecanlı gençliği hoşgeldiniz.

Çok değerli kardeşlerim, İpekyolu Belediyesi’nin düzenlediği İpekfest Gençlik Festival’nin son günündeyiz. İpekyolu Belediyesi sizin için burada. Sizler için çalışmaya devam edecek. Bütün hemşehrilerimi yürekten selamlıyorum.” diye konuştu.