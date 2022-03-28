Aydilge'nin Van'daki konserine yoğun ilgi...

Cumhuriyet Caddesi City Van AVM yanındaki shopping fest ekinlik alanındaki konsere İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. İhsan Emre Aydın ile binlerce Vanlı katıldı.

15 Mart'ta start alan Van Shopping Festte sona doğru yaklaşırken verilen konserler renkli görüntülere sahne oluyor. Etkinlik kapsamında ünlü Aydilge, Cumhuriyet Caddesi kent meydanında sevenleriyle buluştu.

Soğuk havaya rağmen alanı hınca hınç dolduran kalabalık, ünlü pop şarkıcısı Aydilge'nin bir birinden güzel şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi. Aydilge'nin en sevilen şarkıları eşliğinde eğlencenin doruklara ulaştığı gecede Kaymakam ve Belediye Başkan V. Aydın, "Hakkari'den Şırnak'a, Bitlis'ten Ağrıya, Siirt'ten Batman'a, Tebriz'den Tarhan'a, İran'a kadar tüm hemşehrilerimize tüm misafirlerimize bu soğuk havada shopping fest kapsamındaki konserimize geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi eğlenceler diliyoruz.

Van'ın sokaklarında artık eğlence var, sanat var, kültür var, hayat var, tiyatro var, her şey var, Vanlılar var, hemşehrilerimiz var, herkes var burada. İnşallah Ramazan Ayı boyunca da etkinliklerimiz devam edecek ama Mayıs ayında da Türkiye'nin en ünlü sanatçılarını Van'a getirerek sizlerle buluşturacağız. Aydilge hanıma da bizi kırmayarak buraya geldiği için teşekkür ediyorum hepinize iyi eğlenceler diliyorum." dedi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde sahne alan Aydilge, Van’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şarkılarına eşlik eden katılımcılara ve İpekyolu Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

bögegazetesi