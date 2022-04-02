Atık malzemelerden oluşturulan kütüphane açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Kütüphanesi” projesi çerçevesinde Hakkari’nin Yüksekova Halk Eğitimi Merkezince atık malzemelerden oluşturulan kütüphane hizmete açıldı.
Oluşturulan kütüphanede kitaplar dışında aksesuar ve tüm görsellerdeki malzemeler geri dönüşümden kullanıldı. Kütüphane açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan, kurum amirleri, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.
Kütüphaneyle ilgili bir açıklama yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan, “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Kütüphanesi’ projesi çerçevesinde usta öğreticilerimizle oluşturduğumuz kütüphanemizin bugün açılışını yaptık. Kütüphanemizin her bir malzemesi el emeği olarak geri dönüşümden usta öğreticilerimiz tarafından oluşturuldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|32
|71
|2. 1461 Trabzon FK
|32
|67
|3. Bodrumspor
|32
|61
|4. Sivas Belediyespor
|32
|56
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|32
|56
|6. Afjet Afyonspor
|32
|53
|7. Çorum FK
|32
|52
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|31
|52
|9. Somaspor
|31
|49
|10. İnegölspor
|32
|48
|11. Ankaraspor
|32
|47
|12. Etimesgut Belediyespor
|32
|37
|13. Serik Belediyespor
|32
|36
|14. Diyarbekirspor
|32
|35
|15. Sarıyer
|32
|33
|16. Adıyaman FK
|32
|32
|17. Turgutluspor
|32
|31
|18. Ergene Velimeşespor
|32
|28
|19. Niğde Anadolu FK
|32
|21
|20. Kahramanmaraşspor
|32
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17